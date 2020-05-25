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校园垃圾分类应该做得更好

彭爱珍

2020年05月25日08:14 来源：北京青年报

据报道，近日，北京市教委、北京市人民政府教育督导室组织全市1400余名挂牌责任督学，对16区所有中小学校垃圾分类工作落实情况进行全覆盖专项督导。

书香校园，垃圾分类无疑有重要的意义。

一方面，校园是垃圾分类知识的实践场所。目前，垃圾分类教育已经纳入中小学的日常教育。校园里垃圾分类，无疑给学生提供了一个很好的实践场所和机会。校园垃圾分类，就是要让孩子在垃圾分类的实践中，感受垃圾分类带来的不是负担和任务，而是快乐和收获。

另一方面，让孩子从校园养成垃圾分类的习惯，不仅会影响一个家庭，更会让孩子终身受益。我们常说好的习惯要从小养成，而好的习惯从校园养成，更是体现了社会的期待和教育的真谛。比如我们的邻国日本垃圾分类做得非常好，其校园垃圾分类的教育引导功不可没。在日本，孩子中午吃饭领一杯牛奶，午餐结束后会有专门的人来拆洗包装，然后按照垃圾分类的要求，放到指定地点。在他们的认知中，把垃圾分类的观念根植在孩子幼小的心灵里，就会一代一代传递下去。

校园垃圾分类做得好，可以给社会树立良好的示范。眼下，垃圾分类在各行各业全面铺开，有的行业做得好，有的行业做得不好。即使做得好的行业，也有自己的弱环。校园垃圾分类，如果能成为一个样板，无疑向社会传递了积极的信号。一则可以给我们社会积累宝贵的经验；二则让垃圾分类也成为校园文化的亮点，给社会文明注入新的内涵。

为了让校园垃圾分类做得更好，对校园垃圾分类进行专项督导检查，非常有必要。

(责编：李轶群、许晓华)


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