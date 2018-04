关注国人健康 “中国人肠道微生物系统研究项目”启动

3月31日,“益生菌?肠道菌群与健康高峰论坛”在北京开幕。中国科学院院士、上海生命科学研究院赵国屏院士,中国工程院院士、国投生物科技投资有限公司董事长岳国君,中国工程院院士、江南大学校长陈坚等来自全国益生菌研究领域的专家学者及企业代表参加了此次论坛。

益生菌产业进入蓬勃发展期 国内企业责任意识凸显

中国食品科学技术学会益生菌分会理事长、江南大学副校长陈卫教授代表主办方致辞时表示,近年来,益生菌的功能更加深入人心,我国的益生菌产业也进入了蓬勃发展时期,为食品产业发展做出了巨大贡献。益生菌产品作为食品行业中科技含量最高的产品之一,涉及食品、微生物、营养与生命科学,产品的核心竞争力在于科技含量而非市场推广;北京科拓恒通生物技术股份有限公司总裁刘晓军指出,益生菌产业作为助力国人健康的重要产业之一,拥有巨大的市场潜力,科拓恒通的益生菌产业化之路也是我国本土益生菌产业发展的缩影,未来将继续加大益生菌科研领域的投入,积极推动益生菌领域的科研创新,助力我国益生菌产业的健康发展。

在本次论坛上,“中国人肠道微生物系统研究项目”正式启动,为国人大健康建立科学详实的研究基础。与此同时,2018年中国食品科学技术学会食品科技基金——科拓恒通益生菌青年基金举行签约仪式,鼓励青年科研人才发展,激励行业科研创新,也成为本次论坛的一大亮点。此外,在论坛现场,奥运冠军罗雪娟及陈定为科拓恒通颁发了“体育·国家体育总局训练局国家队运动员备战保障产品”证书和金牌,分享了运动员对于益生菌的观点和看法。

来自国内外的益生菌领域顶级院士、学者、企业代表共同启动“中国人肠道微生物系统研究项目”

专家聚焦行业未来 助力产业发展

作为本次论坛的重要内容,中国科学院赵国屏院士、中国工程院岳国君院士、陈坚院士以及国际微生物学会联盟主席Lee Yuan Kun教授、军事医学研究院病原微生物国家重点实验室主任杨瑞馥教授、马来西亚理工大学教授Liong Min Tze教授、内蒙古农业大学乳品生物技术与工程教育部重点实验室主任张和平教授分别进行了报告。

中国科学院赵国屏院士在报告中指出,进一步探究人类基因组、微生物基因组的构成,理清乳酸菌与肠道菌群的互作关系是益生菌科研领域的关键基础;岳国君院士作题为《大宗食品添加剂发展趋势》的演讲,系统介绍了我国食品配料的发展现状,深刻剖析了食品配料行业未来的发展趋势,为益生菌产业的发展指明了科研及产业化方向;陈坚院士的报告系统介绍了益生菌与健康以及益生菌功能开发与应用性能强化的相关研究,从微生物群落分析、菌株应用性能强化再到产品制剂化等进行了分享。与此同时国际微生物学会联盟主席Lee Yuan Kun教授、军事医学研究院病原微生物国家重点实验室主任杨瑞馥教授、马来西亚理工大学教授Liong Min Tze教授,长江学者特聘教授、何梁何利创新奖获得者、国家杰出青年科学基金获得者张和平教授分别进行《益生菌功能开发及其应用性能强化》、《Gene or Diet Determines Chinese Microbiome and Associated Health & Diseases》、《微生物组、营养与健康》、《New function findings of probiotic LCZ》、《益生菌、肠道菌群与健康研究的必要性》的分享。