专家：中西医结合早期干预可显著改善自闭症症状

4月2日是第11个“世界提高自闭症意识日”。专家指出，中西医结合早期筛查、早期干预能够显著改善自闭症患儿的症状，提高患者生活质量和家庭幸福指数。

自闭症是一种广泛性发育障碍，起病于3岁前，患者往往表现出交流障碍、社会交往障碍、兴趣狭窄和刻板重复行为，常被比喻成“来自星星的孩子”，患病给患者家庭和社会带来沉重的经济和精神负担。联合国大会决定从2008年起，每年4月2日为世界提高自闭症意识日，以提高全社会的关注，帮助改善自闭症患者的生活质量。

中华医学会、中国医师协会专家认为，早期发现、早期行为干预和教育可显著改善自闭症患儿的不良预后。零岁到6岁是自闭症儿童的最佳干预期，通过早期干预和康复训练，大部分孩子几个月内都能有较大改善。

世界各国的科学家正在为寻求自闭症早期干预方法不懈努力。美国亚利桑那州立大学自闭症研究项目主任詹姆斯·亚当教授认为，营养完善的饮食结构是助力患儿康复的因素之一。

不久前，浙江大学罗建红教授团队通过实验证实，自闭症可以通过精准调控神经元的活性来治疗。自闭症的核心症状－－社交缺陷的改善有望为自闭症儿童智力和语言发育带来积极影响。

中医在干预自闭症方面的研究也取得新进展。基于现代中医理论，中国老年保健医学研究会常务理事于晓彤研究团队提出现代中医自闭症干预技术。依靠在原有医用物理设备体外冲击波治疗系统的基础上研发出的现代中医健康调节专用设备进行干预，传统中医的经络梳理、穴位刺激等治疗手段实现了可控和可量化。（记者田晓航、王宾）