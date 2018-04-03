全球流感防控见证中国力量

在重大传染病防治科技重大专项支持下，我国流感疫苗研发水平大幅提升，创新药物应急研发能力取得重大突破，拥有了一批国际前沿水平的防控技术，为有效应对近年来甲型H1N1流感、H7N9流感、中东呼吸道综合征、埃博拉等重大突发疫情发挥了重要支撑作用，实现了从被动应付疫情到主动应对威胁的转变

根据世界卫生组织估计，季节性流感每年致使全球25万至50万人死亡。应对新发突发流感等疫情，我国采取了什么措施？取得哪些成果？经济日报记者日前在重大传染病防治科技重大专项成果发布会上了解到，在传染病防治科技重大专项的支持下，我国积极监测季节性流感流行强度和病毒变异情况，努力提升流感疫苗研发能力和水平，产生了一大批重大标志性成果，为有效应对近年来甲型H1N1流感、H7N9流感、中东呼吸道综合征、埃博拉等重大突发疫情发挥了重要支撑作用，实现了“从被动应付到主动应对”的转变。

实时监测流感强度

我国建立了系统的流感监测网络，可实时监测流感的流行强度，开展流感病毒的抗原性、耐药性和基因特性等分析

“在传染病防治科技重大专项的支持下，我国建立了系统的流感监测网络。”中国工程院院士李兰娟说，这一监测、治疗、预防体系，一环扣一环，在病毒流行季节，可实时监测流感的流行强度，分析流感病毒的变异，开展流感病毒的抗原性、耐药性和基因特性等分析，并及时发现变异病毒。

在刚刚过去的2017年冬季流感中，流感监测网络“大显身手”：当时，通过对病毒变异的监测，研究人员对3853株流感毒株开展耐药研究，发现所有病毒对金刚烷胺和金刚乙胺耐药，但是对神经胺酸酶抑制剂药物耐药比例很低（0.3%），这为流感的抗病毒临床治疗提供了科学依据。

李兰娟记得，2013年春，长三角地区突发人感染H7N9禽流感病毒疫情，我国政府和国际社会高度关注。危急时刻，建立各种亚型的流感病毒标准化监测和检测技术平台，构建结合计算机和生物信息技术的预测预警技术平台，不久，研究人员在国际上首次发现并报道了高致病性H7N9禽流感病毒可以导致人的感染和死亡，首次阐明该疫情的流行病学特征和规律，发现活禽市场是 H7N9禽流感的源头，从而及时关闭活禽市场，迅速控制疫情，实现了精准防控，系统阐明了禽流感病毒的演化规律，为疫苗研制和疫情防控提供了科学依据。

“得益于专项的实施，我国实现了从被动应付疫情到主动应对威胁的转变。”传染病防治重大专项技术副总师徐建国介绍，专项实施以来，国家在突发急性传染病防控方面重点部署，投入28亿元支持170项科研项目，大大提升了我国应对季节性流感及其他突发疫情的监测预警、诊断和治疗的科技创新能力，没有再出现类似2003年的非典疫情。在专项支持下，突发急性传染病重症病例临床救治水平得以提升。以H7N9禽流感为例，病死率从最初的39.4%下降到5.5%。

徐建国表示，通过专项实施，我国建立了72小时内筛查鉴定152种已知病毒和147种已知病原细菌以及4至5小时内完成常见病原体现场检测等多种综合检测方法与体系，拥有了一批国际前沿水平的防控技术。

“当然，我们虽然取得了很大的进步，但并没有认清流感所有的问题，还有很多科学问题有待解答。”徐建国称。

提升新药研发能力

我国创新药物应急研发能力取得重大突破，在抗流感病毒药物的研发生产方面能够自主满足临床需求

“在传染病防治科技重大专项支持下，我国创新药物应急研发能力取得重大突破。奥司他韦（口服）、帕拉米韦（静脉输液）、扎那米韦（吸入）等神经氨酸酶抑制剂成为流感的有效治疗药物，患病早期尤其是发病48小时之内及时应用抗流感病毒药物，能显著降低流感重症和死亡的发生率。”徐建国表示。

他介绍，目前我国在抗流感病毒药物的研发生产方面能够自主满足临床需求，军事医学科学院毒物药物研究所、深圳市东阳光实业发展有限公司共同研发生产的磷酸奥司他韦能够满足我国常规需要及战略储备，价格仅为进口药物的一半，已占据我国近80%的市场份额。

不仅如此，在专项支持下，我国还建立了年产可达8000万到1.2亿人份的抗流感药物国家储备生产线。“一旦发生大规模疫情，我们可以从容应对。”军事医学研究院国家应急防控药物工程技术研究中心研究员钟武说。

钟武介绍，3月12日，世界卫生组织公布了疾病优先研究领域，8个全部是病毒类的疾病，特别是提出了X疾病——未知病毒。有两个课题获得重大专项持续稳定的支持，针对未知病毒研发广谱抗病毒药物。一旦发生突发未知病毒感染性的大规模传染病，国家有相应的药物品种技术和防控能力。

与此同时，在流感的中医药防治方面，总结了季节性流感、甲流、人感染H7N9等病毒感染的中医征候与传播规律，开展甲流重症、危重症及高危人群的研究，在国内首先制定了甲流重症、危重症及高危人群中医药救治方案，为临床决策与救治提供了技术支撑。

掌握防疫主动权

疫苗接种是最有效、最直接的传染病防控手段。我国不断加强流感疫苗应急研发体系建设，四价流感疫苗有望今年上市

不断完善流感监测网络，全年不间断开展流感监测；建立了多项具有自主知识产权并投入实际应用的诊断基础技术，在国际同类先进成果中实现“并跑”；48小时内研发出H7N9禽流感病毒快速检测试剂，72小时内下发全国……

面对流感防控，国家卫生健康委员会疾控局副局长贺青华的建议是防患于未然。“疫苗接种是最有效、最直接也是最积极的传染病防控手段。”贺青华说，大病预防监测发现甲型流感病毒由于其易于变异，可导致每年的流感行为，其中造成流感重症和死亡的主要是H1N1、H3N2，还有B型的维多利亚。然而有些尴尬的是我国流感疫苗接种率偏低。如此一来，防控传染病的“免疫屏障”无法构筑，一旦流感暴发，一些老人和孩子就比较容易“中招”。

牢牢掌握防疫的主动权，一些“利好”政策相继推出，以北京为例，年龄在60周岁以上的京籍老年人可凭本人有效身份证接受免费接种。既然如此，流感疫苗接种率缘何依旧偏低？中国疾控中心病毒所国家流感中心研究员王大燕分析，一个原因是流感疫苗家族比较大，流感病毒容易变异，因此每年都需要接种，去年接种了今年没接种就失去了现阶段的意义。

全球其他国家的流感疫苗存在同样的问题，在一些发达国家和地区，流感疫苗的接种率显著高于我国。“这或许是因为在我们国家流感疫苗属于二类疫苗和自费疫苗，此外还存在宣传力度不够的问题。”在王大燕看来，尽管流感疫苗自身有不足之处，但它依然是预防流感最经济最有效的方式。

徐建国表示，2017年，我国首个H7N9病毒疫苗种子株成功研制，为世界卫生组织推荐流感疫苗株提供了科学依据，结束了我国流感疫苗株依赖国外提供的历史。近年来，新药专项投入近亿元用于流感疫苗佐剂、四价流感疫苗、多价联合疫苗、H7N9相关疫苗及流感疫苗应急研发体系能力建设。目前，已有新型流感疫苗成功上市，四价流感疫苗正在进行相关申报审批，有望于今年上市。