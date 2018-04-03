4月当心流行性腮腺炎

进入4月，气候宜人，树木和花草都焕发着勃勃生机，最适合一家人郊游、野餐了。不过，这个时候，一定要当心某些疾病的侵袭，日前，东莞市疾控中心发布了4月健康提醒。

其中，需要特别关注的是毒蘑菇中毒，每年3、4月份和7、8月份是野生蘑菇生长的旺盛期。部分市民喜欢采摘野生蘑菇食用，一旦误采误食毒蘑菇，轻者可致胃肠不适，严重时可致死亡。近年，东莞几乎每年均有误食毒蘑菇的案例发生。

手足口病在4~7月也会高发，该病传染性强，传播途径多，极易在托幼机构等集体单位传播，极少数重症病例可导致死亡。因此，家长一定要让孩子勤洗手、喝开水、吃熟食。

水痘、流行性腮腺炎、麻疹也是这个月孩子们需要特别当心的疾病，其中，流行性腮腺炎（简称流腮）是由流行性腮腺炎病毒所致的一种急性传染病，通过空气、飞沫、唾液传播。流行性腮腺炎潜伏期14至28天，多见于5～9岁儿童，15岁以上人群发生并发症的机会更高，并发症主要有睾丸炎、乳腺炎、卵巢炎、脑膜脑炎、胰腺炎、耳聋等。

此外，进入4月，气温逐渐升高，降水增多，高温潮湿气候下细菌更容易迅速繁殖，食品的腐败变质速度会明显加快，预计因细菌性微生物引起的食源性疾病可能出现高峰。疾控部门提醒，集体单位食堂以及餐饮业应加强食品卫生管理；从业人员应注意食品操作卫生，刀具、餐具、砧板等生熟分开。（记者汪万里）