剧毒蘑菇难鉴别 少量食用可致死
专家提醒市民不要采食野生蘑菇
近期，长沙已连续发生几起误食灰花纹鹅膏菌和裂皮鹅膏菌导致的蘑菇中毒事件。这两种野生菌均为剧毒蘑菇，少量食用即可致人死亡。长沙市疾控中心专家提醒市民，野生蘑菇种类繁多，很难鉴别其是否为毒蘑菇，预防中毒最好的方法就是不要采食野生蘑菇。
灰花纹鹅膏菌和裂皮鹅膏菌生长期是每年6至9月，都生长于阔叶林或针阔混交林地上。误食上述两种毒蘑菇后，可能出现以下中毒症状：
潜伏期（6～12小时），误食鹅膏菌后，发病较慢，曾有病例20小时后才出现症状；胃肠炎期（8～48小时），潜伏期过后出现恶心、呕吐、腹痛、“霍乱型”腹泻等肠胃症状；假愈期（48～72小时），胃肠炎期过后症状明显缓解，近似康复，1～2天内无明显症状；内脏损害期（72～96小时），假愈期过后，患者重新出现腹痛、带血样腹泻等症状，病情迅速恶化，出现肝功能异常和黄疸、肝肿大，最后多器官功能衰竭死亡。
疾控专家提醒，一旦发现误食毒蘑菇，应马上拨打120急救电话，及时前往医院治疗。在就医前，可立即催吐，用温盐水或肥皂水灌肠将毒素从体内排出；饮用少量盐糖水，补充丢失的体液，防止脱水导致休克；对已昏迷的患者不要强行向其口内灌水，防止窒息。就医时应携带毒蘑菇样品或照片供专业人员参考。（记者 彭放）
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