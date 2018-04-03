野蘑菇、暴腌菜、鲜黄花菜……哪些食物易中毒

据统计，我国每年收到重大食物中毒报告600~800起，发病2万~3万人，死亡200~300人，而这仅是实际发病人数的冰山一角。世界卫生组织估计，发展中国家食物中毒漏报率高达95%以上。

造成食物中毒的原因很多，最常见的是细菌引起的急性胃肠炎，但有毒动植物引起的食物中毒是造成患者死亡的最主要原因。最典型的代表是毒蘑菇，每年全国各地都会出现采食野生蘑菇中毒死亡事件。原因在于，很多人过分相信自己辨识毒蘑菇的能力，还有人受到错误辨别毒蘑菇方法的误导。河豚中毒在沿海地区经常发生，有些是误食，有些是把有毒的河豚当成无毒的吃了。和毒蘑菇类似，有毒河豚不一定能识别出来，因此别吃不认识的蘑菇和河豚。

豆角中毒也很常见，尤其是在学校、工地食堂这样的“大锅饭”场所。由于翻炒不均匀，导致豆角中的皂甙、植物凝集素没有被完全破坏，引起急性中毒。亚硝酸盐中毒也时有发生，一些家庭自制的暴腌菜（腌制时间短）由于亚硝酸盐还没来得及降解，易中毒。所以建议在外就餐少点豆角和腌菜，在家烹调豆角一定要焖煮10分钟以上，腌菜等到20~30天后再吃，相对更安全。

还有些常见食材也可能引起中毒，比如鲜黄花菜里面的秋水仙碱可以强烈刺激胃肠和呼吸系统，建议用水焯过再吃；发芽土豆中龙葵素会导致恶心、腹痛，这类土豆最好扔掉；霉变的甘蔗可能含有“三硝基丙酸”，轻度中毒后会出现呕吐、腹泻等症状，重者可发生阵发性抽搐，甚至呼吸衰竭，因此发霉、发红、有酒味的甘蔗，千万不要吃；未煮透的豆浆含有植物凝集素，饮用后会出现头痛、呼吸受阻等症状。需要说明的是，现在家用豆浆机都具有反复煮沸功能，用其制作的豆浆可放心饮用。▲