更年期不是女性专属，男性由中年过渡到老年，也必经这一生理阶段，一般开始于40~45岁，持续到60~65岁甚至更晚，表现为头晕、出汗、失眠、不思饮食、烦躁焦虑、易疲劳等。中医认为，男性更年期是由于肝肾亏虚、肝郁心虚，导致阴阳气血平衡失调，可采用中药食疗方进行治疗。

在此，推荐一个缓解男性更年期症状的方子：取合欢花30克、粳米50克、红糖5克，一同放入锅中，加水500毫升，用小火煮至粥熟即可。每晚睡前一小时空腹温热食用，连服3~7天，症状缓解后，每周服用3~4次，坚持服用一个月。

方中，合欢花性平味甘，具有解郁安神、理气和胃的功效，临床多用于治疗心神不安、忧郁失眠、胸闷、食欲差等症状。《神农本草经》记载其“主安五脏，利心志，令人欢乐无忧”。现代药理研究也表明，合欢花总黄酮具有抗抑郁疗效，能保护神经元。如心烦心悸严重，可加百合30克、大枣6枚；头晕、耳鸣较重者，可加黑芝麻10克、桑葚20克。

需要注意的是，患者病情有轻有重，中医证型也各不相同，如果食用合欢花粥一个月后不能缓解，需要及时就医，避免发展为抑郁症或其他病变。▲