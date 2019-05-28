对于更年期综合征，有时服用药物是必要的。如果对雌激素治疗有禁忌，或担心雌激素致癌的妇女，选择中药调理是不错的选择。中药治疗更年期综合征，要对证效果才显著。下面介绍一下临床对更年期综合征证型的判断方法，大家不妨对号入座，有针对性地选择用药。

肾阴虚型。该证型的患者常有五心烦热、头晕、耳鸣、失眠多梦、腰膝酸软等症状，或伴有口干舌燥、舌红少苔等问题，此证在临床也最为多见。平时建议选用六味地黄丸、坤宝丸、知柏地黄丸、天王补心丹等进行调理。

肾阳虚型。腰膝酸软、形寒肢冷，带下清稀或性欲减退、尿频失禁、小腹冷胀、下肢浮肿是这种证型的典型表现，患者人群体质以偏寒者多见。药物调理建议选右归丸、金匮肾气丸、附子理中丸、参茸卫生丸等。

肝郁气滞型。肝郁气滞，必然影响情绪，因此，这类更年期综合征人群经常有易烦躁、激动、爱发怒等问题，同时伴有头晕耳鸣、腰痛、足心热、汗多，经常汗流浃背、舌红或暗。建议选用加味逍遥丸、坤宝丸、柴胡疏肝丸、杞菊地黄丸、脑乐静口服液等进行调理。同时，生活中最好以平和的心态面对周遭事物，不要斤斤计较、过于较真。这种证型的人群，调理好心情可能比吃药更管用。

气血不足型。该证型表现为倦怠乏力、头晕头痛、记忆力减退、面色萎黄、食欲低下、白带量多、舌淡、苔薄滑。调理药物建议选用人参归脾丸、人参养荣丸等。

需要提醒大家的是，更年期出现某种单个症状较明显时，也可酌情选用缓解该症较好的药物。比如烦躁失眠、面部暗淡者，宜选血府逐瘀胶囊；胸闷憋气者，可用诺迪康胶囊；失眠、心慌的人，宜选柏子养心丸、活力苏口服液。另外，坤宝丸擅长治疗潮热盗汗；加味逍遥丸对缓解急躁效果更好；杞菊地黄丸对头晕、耳鸣、眼睛干涩更适宜；知柏地黄丸治盗汗作用更佳。

如更年期症状严重或复杂，也可在医生指导下煎汤剂服用。▲