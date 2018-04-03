邻居老徐发现15岁的孙子长了不少白头发，而且成天懒洋洋的，情绪低落，他很着急，来问我有什么解决办法。

研究发现，30%~70%的少白头与遗传有关，老徐家以前没人有少白头，遗传的可能性不大；他们家日常饮食营养摄入也足够，也不是微量元素缺乏引起。最大的可能还是与孩子学业上压力过大、长期精神紧张有关，导致头皮下供应给头发营养的血管痉挛收缩，从而使头发的黑色素产生减少，产生白发。

明确病因后，我开了一个药方：首乌10克、熟地10克、甘草5克，用开水浸泡当茶饮，每日督促孩子多喝。再用一把柔软的梳子每日给孩子梳三次头，刺激他的头发和发根。同时，我建议老徐与孩子的父母沟通，不要给孩子太大压力，多带他参加户外活动、多交朋友，放松心情。按照我的方子，老徐每日给孙子泡水、梳头。两个月后，孩子的白头发就少了一些，还有不少白发的根部变黑了。又坚持了半年，孩子的白头发已经完全消失，人也恢复了往日的活泼。

首乌、熟地都是中医的补肾佳品。中医认为“发为血之余”“肾主骨，其华在发”，李时珍评价首乌“补血益肝，固精益精，健筋骨，乌鬓发”。首乌里含有一种蒽醌衍生物，它对体内的酪氨酸酶活性有显著的促进作用，这个酶正是黑色素产生的关键所在，这就是首乌能防止白发的原因。此外，首乌还有益脑的作用，它还有卵磷脂，能提高记忆力、保护脑细胞，所以孩子的大脑灵活了很多，学习功课轻松了，压力自然就少了。

要注意的是，这个方法治疗起来千万不要心急，不能为了求快而加大首乌用量。如果大量服用首乌，可能会引起肝功能损害，这也是加入调和药性的甘草的原因。▲