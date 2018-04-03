生活中，总有人说“吃这个容易上火，吃那个又太寒了”……但其中原因是什么，食物的寒热又是怎么区分的？

古人认为，食物分“阴阳”，阴性的食物性凉，能使人的身体镇定清爽、消火去燥；阳性的食物偏热，刺激性强，能增加活力。《订正仲景全书金匮要略注》也记载：“所食之味有与病相宜，有与身为害，若得宜则益体，害则成疾”。我们只有在饮食上取得阴阳平衡，身体各脏腑才能和谐、有序的运行。

鉴于此，我们的祖先从“象”出发，根据食物的外形、味道，食物进入人体产生的寒热温凉作用，以及食物生长的地点、气候、季节的不同等等，把食物的性质分为了阴性和阳性。

味道。味道向外发散的，如辛辣、麻辣、芳香、甘甜的食物属阳，而沉降、内敛的味道，如酸、苦、咸、涩属阴。

形状。一般来讲，根、茎食物属阳性，比如洋葱、红薯、芋头、土豆等；叶类食物属阴性，如白菜、菠菜、卷心菜等。

含水量。阳主火，阴主水，即含水分多的食物偏阴，干燥的、晒干的食物则偏阳。比如，同是萝卜，白萝卜水分多属阴，胡萝卜水分少属阳；同一种食物，新鲜的属阴，晒干的属阳。

成熟季节。成熟于夏季的食物多属阴性，比如西瓜和西红柿、茄子；成熟于秋季或冬季的食物属阳性，如胡萝卜、栗子等。

动静。这主要指动物。喜动的属阳，喜静的属阴，如羊肉属阳，猪肉属阴。一般来讲，飞禽多属阳性，如鸡、鸟类；水中动物多数阴性，如鸭、鹅；但同时，同为水中动物，鲫鱼好动，归阳，甲鱼好静归阴。

知道了这些，阴阳食物搭配就变得简单。天气寒冷时，适当吃些阳性食物，如羊肉；夏季天热，适当吃些阴性食物，如西瓜，帮助调节人体阴阳。

烹饪方式也影响食物的阴阳。《素问·阴阳应象大论》中载文，“水火者，阴阳之征兆也”，即水性寒为阴，火性热为阳。因此，对于阴性的食物，可采用煎、炸、烤等用火加工的方式，或使用葱、姜、蒜等辛辣调料，帮助抑制其阴寒之性；阳热的食物，可采用短时的蒸、煮或生食等方式，抑制其燥热之性。比如，鸭属于阴性食物，放在水中炖，为阴性，而通过“烤”的方式，就可去掉它多余的寒性。▲