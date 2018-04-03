江西省读者张先生问：我今年70岁，经常早上起来头皮发麻，有时还伴有头痛、头晕及手指发麻。这是什么原因导致的？

重庆大学附属肿瘤医院神经肿瘤科主任蔡润解答：张先生这种情况其实是典型的神经根型颈椎病。颈椎病是常见的骨科疾病，主要由于颈椎退行性改变，压迫、刺激周围神经，导致颈背部疼痛、眩晕等。神经根型颈椎病是颈椎病的一种特殊类型，发病机制目前尚无统一认识，但中老年人多发。

目前，对于神经型颈椎病较权威的认识是：由于颈椎间盘组织退行性病变累及神经根，颈部交感神经受刺激，导致椎动脉血液动力学及交感神经兴奋或抑制性改变，继而产生各种临床表现。比如头晕、耳鸣、恶心、呕吐、出汗、胸闷气短、烦躁、注意力不集中、面部及上肢皮肤感觉异常等。

得了神经根型颈椎病的中老年人不用紧张，临床治疗主要是改善症状，恢复颈椎生理曲度，避免压迫交感神经。常规治疗方法为颈椎牵引、按摩、口服谷维素、氟桂利嗪等。此外，合理饮食、科学锻炼和适当休息也必不可少。中老年人也要拒绝做“低头族”，抬起头，迈开腿。▲