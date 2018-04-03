健身步道每县300公里

近日，国家体育总局、住建部等12部委印发《百万公里健身步道工程实施方案》（简称《方案》），旨在进一步促进全民健身活动广泛开展，满足人民群众多样化的户外健身需求。到2020年，力争在全国每个县（市、区）完成300公里左右健身步道建设。

在健身步道的建设和运行维护资金方面，《方案》要求统筹现有资金渠道予以适当支持，并争取结合交通、水利、农业、林业等基础设施项目建设予以支持，此外，还鼓励和引导社会资本投入参与。

《方案》规划，到2020年，力争在全国每个县（市、区）完成300公里左右健身步道建设，以此为载体，推动全民健身活动广泛开展。

根据《方案》要求，健身步道要结合城市公交系统建设、公共空间体系建设、历史遗存活化利用等，提升城乡环境品质，推动形成绿色生产方式和生活方式。要通过健身步道，把各类营地及运动休闲特色小镇串联起来，把全国各地的户外运动爱好者吸引到营地和小镇中，促进体育消费，辐射区域体育产业发展。

健身步道还要和美丽休闲乡村建设、全域旅游、脱贫攻坚、带动群众增收等结合。实施乡村振兴战略，利用健身步道把美丽休闲乡村、现代农业庄园等串联起来，依托乡村丰富的旅游资源，打造体育旅游的精品线路，展现户外体育运动中自然、健身、休闲的文化理念。对具备条件的贫困县在健身步道规划上予以重点支持，带动贫困地区发展优势特色产业、农家乐、民宿、乡村生态游、户外拓展基地等产业经济，帮助贫困群众分享发展红利，助力脱贫攻坚。（记者 贾政）