糖尿病患者，您测糖化血红蛋白了吗？

作为糖尿病患者，很多人都知道要定期监测血糖，知道血糖值的意义。但是说到糖化血红蛋白的时候，就有一些糖尿病患者不知道是怎么回事了，并且有更多的糖尿病患者没有定期监测糖化血红蛋白。其实，糖化血红蛋白是糖尿病患者需要定期监测的一个重要指标，监测的意义并不亚于血糖的监测。下面我们就来了解一下糖化血红蛋白吧！

糖化血红蛋白（HbA1c）是葡萄糖与血液中红细胞内的血红蛋白结合的产物，血糖水平越高，与血红蛋白结合的比例就越大。由于红细胞的平均寿命大致为三个月，因此糖化血红蛋白通常反映三个月血糖的平均水平。

那么，糖化血红蛋白与血糖有什么区别呢？

血糖测试结果反映的是即刻的血糖水平。糖化血红蛋白测试结果可以反映患者近12周的血糖控制情况。如果把测血糖比喻成平时的小测验，那么测糖化血红蛋白就可以比喻成期中考试了。不但平时的血糖值要达标，糖化血红蛋白也要达标才成呢！空腹血糖和餐后血糖反映某一具体时间的血糖水平，容易受到进食等因素的影响。糖化血红蛋白可以稳定可靠地反映出检测前120天内的平均血糖水平，且不太受抽血时间，是否空腹等因素的干扰。所以我们除了要规律监测血糖以外，一定要定期监测糖化血红蛋白才行，这两者是不能相互取代的。

通过下表来了解一下糖化血红蛋白与平均血糖是怎样对应的吧。

糖化血红蛋白 平均血糖（mmol/l） 5.0% 5.4 5.5% 6.2 6.0% 7.0 6.5% 7.8 7.0% 8.6 7.5% 9.4 8.0% 10.2 8.5% 10.9 9.0% 11.8 9.5% 12.6 10% 13.3

通过上表，我们可以看到如果糖化血红蛋白是6.5%，平均血糖大约在7.8 mmol/l左右，说明这2-3个月的血糖控制是比较理想的。如果糖化血红蛋白是9%，平均血糖大约是11.8 mmol/l左右，说明这2-3个月的血糖控制得比较差。2013年版《中国2型糖尿病防治指南》指出对大多数非妊娠成年２型糖尿病患者而言，合理的糖化血红蛋白控制目标为＜７％。

糖化血红蛋白是评价长期血糖控制的金指标，也是指导临床调 整治疗方案的重要依据。作为糖尿病患者，您一定要定期到内分泌科门诊开取糖化血红蛋白化验单，定期监测糖化血红蛋白才行。