人们常说，经常做做手工能开发大脑。最近美国一项新研究发现，做手工不仅让人变聪明，还可以促进心理健康，其功效不低于一些治疗心理疾病的药物。

美国里士满大学神经学家凯丽·兰伯特博士及其研究小组对啮齿类动物肢体重复运动与大脑神经活跃性的关系进行了研究。结果发现，被定时、规律投放食物的一组小鼠，体内与压力有关的激素水平较高；而另一组不断用爪子挖洞后才能获得食物的小鼠，该激素水平明显偏低，且大脑神经表现出了较大的活跃性。

早在十九世纪就曾有医生给那些被焦虑情绪困扰的女性开出“针织处方”。临床发现，通过做编织手工，她们的不良情绪得到很大安抚。另一项曾发表在《英国职业治疗杂志》上的在线调查也显示，很多手工编织从业者认为编织得越多，越感到平静和快乐。

兰伯特博士解释称，重复的手部运动作为一种有效的行为疗法，可以增加大脑中的多巴胺和5-羟色胺等神经递质，这种物质对于稳定情绪和控制抑郁很有帮助。她认为，在人们的双手忙碌起来的同时，内心也在与周遭的环境进行交流。▲ （张珺珺）