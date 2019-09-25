微波炉为什么会让食物“内心刚硬”？本文为你解惑

随着科学技术的发展，微波炉逐渐成为了我们日常生活中最常用的加热设备之一。这种烹饪工具由于快捷便利受到了很多商家和消费者的青睐。然而，很多朋友在使用的过程中常常发现，被加热的面包或者馒头容易出现内部很干、很硬的情况。这是怎么回事呢？

首先，我们应当明确微波炉的加热过程并不是依靠简单的热传递。食品加热用微波炉发出的是2450MHz的微波，属于电磁波，是一种不可见光波，通过微波引起“摩擦运动”，可以引起食物中的极性物质进行运动，这些极性物质主要是水分子以及含有水分子的蛋白质和脂肪，在运动的过程中产生了碰撞与摩擦从而产生了热量。在微波传输到食物中后，微波中所带有的能量最终转化为热能留在所需要加热的食物中，从而达到加热食物的目的。如果食物中聚集过多的热量则会造成加热过度，致使食物内部失水。

值得注意的是，这种光波无法穿过金属器皿，因此加热中不能使用金属器皿，否则微波会被金属反射而无法到达食物内部，起不到加热的作用。

为了使食物被加热后依旧“内心柔软”，我们可以采取如下方法。如对于可以分散的食物如米饭等，可以在食物加热前拌入少量的水分从而加快加热效率，同时也可以保持食物口感。然而，对于不能打散的食物如面包等，可以尽量减少加热时间，在满足加热需求的前提下避免过度加热。

本文由北京印刷学院物理系副教授李蜜丹进行科学性把关。