热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

微波炉为什么会让食物“内心刚硬”？本文为你解惑

邓彬彬

2019年09月25日08:18 来源：人民网-科普中国

　　随着科学技术的发展，微波炉逐渐成为了我们日常生活中最常用的加热设备之一。这种烹饪工具由于快捷便利受到了很多商家和消费者的青睐。然而，很多朋友在使用的过程中常常发现，被加热的面包或者馒头容易出现内部很干、很硬的情况。这是怎么回事呢？

　　首先，我们应当明确微波炉的加热过程并不是依靠简单的热传递。食品加热用微波炉发出的是2450MHz的微波，属于电磁波，是一种不可见光波，通过微波引起“摩擦运动”，可以引起食物中的极性物质进行运动，这些极性物质主要是水分子以及含有水分子的蛋白质和脂肪，在运动的过程中产生了碰撞与摩擦从而产生了热量。在微波传输到食物中后，微波中所带有的能量最终转化为热能留在所需要加热的食物中，从而达到加热食物的目的。如果食物中聚集过多的热量则会造成加热过度，致使食物内部失水。

　　值得注意的是，这种光波无法穿过金属器皿，因此加热中不能使用金属器皿，否则微波会被金属反射而无法到达食物内部，起不到加热的作用。

　　为了使食物被加热后依旧“内心柔软”，我们可以采取如下方法。如对于可以分散的食物如米饭等，可以在食物加热前拌入少量的水分从而加快加热效率，同时也可以保持食物口感。然而，对于不能打散的食物如面包等，可以尽量减少加热时间，在满足加热需求的前提下避免过度加热。

　　本文由北京印刷学院物理系副教授李蜜丹进行科学性把关。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn