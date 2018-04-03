男用避孕药，减精很安全

自女用避孕药于1961年面世之后，科学家在男用避孕药研发方面已经苦苦探索了30多年。英国《每日邮报》近日报道称，对男用避孕药的研究终于有了最新进展。新研发的男用药物原理与女性用药基本相似，可切断男性睾酮（雄激素）和负责产生精子的激素，进而大幅减少精子数量，从而达到避孕效果。

在2018年美国内分泌协会第100届年会上公布的这项新研究中，美国华盛顿大学研究员阿瑟·提卢马莱博士及其研究小组以83名18~50岁的男性为对象展开男用避孕药临床试验。参试者将该药与食物一起服用，一个月后，他们的睾酮和促性腺激素（精子产生必需的两种激素）水平明显降低。用药后除轻微体重增加和痤疮之外，未发现其他副作用。

提卢马莱博士表示，新研究结果令人振奋，其最重要的收获是在证实该药有效性的同时保证了安全性，所有参试男性都通过了包括肝肾功能在内的多项安全检查。

无独有偶，澳大利亚莫纳什大学研究员萨布·温图拉博士及其研究小组新研发的一种无激素男用避孕药将在5年内上市。这种新药的原理是阻断大脑中两种关键蛋白，这两种蛋白负责男性高潮时的精子释放。据了解，该药具有可逆性（停药后不对男性生育能力产生任何影响），有效率接近100%，还可起到扩张血管的作用（与伟哥药理相同），提高性欲。▲ （金 也）