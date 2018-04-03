拇指发抖、颈椎僵直、视力下降！医生：这是“手机病”

昨日，一条朋友圈消息引发不少网友共鸣。年轻女子早起发现自己右手大拇指不停抖动，百度搜索发现症状与帕金森综合征相似，被告知为“手机依赖症”引起的“拇指综合征”。不少网友留言，自己也像该女子一样因玩手机拇指发抖进过医院。

记者从武汉多家医院了解到，随着智能手机的普及，“手机综合征”引发的病症不局限于“拇指综合征”，由于长时间保持同一个姿势，不少市民的脖子和眼睛都不同程度“中招”，心理上对手机的依赖程度越来越重。同时，受其影响的人群从以前的青年人为主，开始向儿童和老人蔓延。

通宵玩手机以为患上“帕金森”

2日上午，家住汉口的刘佳早起时发现，自己的右手大拇指每隔几秒就不停地抖动，而且一直持续。她赶紧百度查询，怀疑是患上了帕金森综合征。

她赶往单位附近的医院，挂了神经内科门诊。“医生看到我的情况，3分钟就确诊我为手机依赖症引起的拇指综合征，病因就是手机玩多了，连病历都没有给我写，叫我休息2天不玩手机，手就会恢复”。刘佳告诉记者，她因为头天晚上失眠，玩了一个通宵的手机斗地主，没想到还进了医院。更令她吃惊的是，原本只是想吐槽，却有不少“病友”纷纷留言表示有过同样的经历。

武汉市第四医院手外科专家任东副教授告诉记者，几乎每次门诊都会接诊到近60个手部有活动障碍的患者，其中有20%左右是腱鞘炎，这部分腱鞘炎患者中大约又有10%需要接受手术治疗。他强调，在过去，一般都是40岁以上才会出现这种症状。

中南医院神经内科专家肖劲松教授解释，这些都是因为拇指末关节，长时间固定在一个区位，最终造成关节和肌肉劳损所致，这在年轻一族中，尤其是长期爱玩手机游戏的年轻人中常常出现，而且呈现低龄化趋势。（记者莫梓芫 通讯员高星 高翔）

小学生近视率超45%

专家：别让“电子保姆”伤害孩子

2014年全国学生体质监测数据显示，小学生视力低下检出率达到45.7%。

武汉儿童医院眼科主任李世莲介绍，与10年前相比，小学生配镜人数有所增加，低龄化趋势很明显。影响孩子们视力的因素中，除了弹琴、画画等需要长期用眼的培训外，孩子们接触手机、电脑、平板等电子产品机会增多，也是原因之一。因此，家长平时应多带孩子进行户外活动，多看远、少看近，少看电子产品。

武汉儿童医院骨科医生周治国介绍，昨天刚接诊一名9岁半男孩，平时埋头写作业、周末“加班”玩手机，结果引发颈椎病，颈椎曲度犹如二十多岁的成年人。平时每月都能碰到一两例颈椎病小病号，大多都有玩手机的习惯。儿童骨骼处于发育阶段，颈椎病会影响体型和身高，因此，建议青少年少玩手机，平时写作业时间太久，也应注意休息。

武汉儿童医院心理专家杨少萍分析，未成年人如果玩手机“上瘾”，长期沉迷于自己的世界，很可能影响社会交往能力的发展，对今后人际关系留下隐患。部分青少年喜欢玩手机游戏，他们正处于懵懂时期，安全意识不够，需要家长提高警觉。

（记者王春岚 通讯员高琛琛）

20岁小伙颈椎曲线消失

医生：70岁老人都不会这样

汉口医院骨科副主任医师冯世波告诉记者，前几天，他接诊了一位20岁的年轻小伙子，因长期低头玩手机游戏，颈椎生理曲线完全消失。

冯世波介绍，一般来说70岁的老人都不会出现生理曲线完全消失的情况。20岁“低头族”小伙子的颈椎病变值得大家关注。

武汉市第四医院脊柱外科赵志刚副教授介绍，粗略统计，在四医院日常门诊中，40%到60%颈椎病患者，是长期伏案的工作者，其中30岁左右的占了一半，有学习紧张的高中生，有长期抱着手机玩的年轻人。

专家建议，每隔半个小时就应该放下手机，四处转转，让身体休息。针对“低头族”，还应该多“摇头晃脑”，多做抬头运动，比如打羽毛球、游泳。

（记者莫梓芫 通讯员高星 李俊平）

七旬老人

迷上手机麻将不爱交流

专家：要关注老人心理健康

“手机依赖症”所带来的拇指综合征、颈椎病、近视，不仅是年轻人的专利，随着智能手机的普及，老年人也越来越多地成为其中的患者。

76岁的张奶奶最近被子女带到了中南医院治疗，张奶奶子女介绍，老人近几个月越来越不愿意和家人交流，一天到晚除了吃喝睡，就是打开手机玩麻将，晚上凌晨醒来也要开着手机麻将等着人上线。原本性格开朗，希望子女多回家聚聚的张奶奶仿佛变了一个人似的，神情呆滞，不说不笑，还产生幻觉，总认为自己的钱被人偷了。

中南医院神经内科的专家、心理专家肖劲松教授接诊后，发现老人其实出现了认知障碍，属于老年痴呆症的前兆。

肖劲松教授解释，患者常年独居，比较孤独，得不到子女的及时关注，再加上长期玩手机麻将，注意力越来越狭窄，就诱发了病症。肖劲松教授强调，过度的手机依赖，除了会带来身体的疾病，其实也要注意心理健康。

他呼吁市民们要关注家里老人的身心健康，多陪伴老人，引导老人们适度使用手机，避免相应疾病的发生。

（记者莫梓芫 通讯员高翔）