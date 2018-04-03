男子40多年来每天喝一斤酒 喝得双腿瘫痪

双脚麻木不断向上蔓延，每天走路像在踩棉花，最后竟然连路都不能走了。送到医院一检查，才知是维生素B12缺乏导致的脊髓变性，罪魁祸首就是喝酒。经过一周的治疗，昨日胡先生自己拄着拐杖走着出了院。

62岁的胡先生从18岁就开始喝酒，工作后他在单位跑销售，喝酒成了他谈业务的一张王牌。在外面应酬要喝，回到家一个人也要喝，每天雷打不动一斤白酒。半年前，胡先生感觉双脚脚尖经常发麻，慢慢地向小腿蔓延。最近3个月，他每天走路就像踩在棉花上一样。

一周前，胡先生起床后，突然发现双腿完全不听使唤，还不由自主地颤抖，家人赶紧将他送到武汉市第一医院神经内科。接诊医生魏东生给他做了详细检查，得知他40多年来大量酗酒，初步诊断为脊髓亚急性联合变性。

经过检查发现他血液中的维生素B12含量明显低于正常人。补充维生素、营养神经，经过一周的对症治疗，胡先生的双腿慢慢恢复了知觉。“酒精正是罪魁祸首。”出院前，医生再三叮嘱他回家戒酒，坚持门诊治疗3个月到半年。

“脊髓亚急性联合变性是由于维生素B12的缺乏而引起的神经系统变性疾病。”神经内科主任医师罗利俊介绍，长期酗酒导致消化系统损伤，引起胃肠道吸收功能受到影响，从而导致维生素B12长期吸收困难和缺乏。这种神经变性主要损害脊髓后索、侧索和周围神经。

罗利俊告诫市民，白酒每天的摄入量不超过一两为宜。长期大量饮酒的人，一旦出现双下肢麻木无力、灼痛、行走不稳、走路有踩棉花感等，都应该立即到医院查明原因。

（记者刘璇 通讯员严睿 李陈芳）