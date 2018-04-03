婴幼儿贫血，当心损智力

世界卫生组织将缺铁性贫血列为全球四大营养性疾病之一，儿童尤为突出。我国婴幼儿缺铁性贫血发病率高，长期贫血可影响孩子心脏功能及智力发育，家长应引起重视。

缺铁性贫血是婴幼儿常见病之一，主要表现有面色苍白，嘴唇、指甲颜色变淡；呼吸、心率增快；食欲下降、腹胀、便秘；精神不振、注意力不集中、情绪易激动等；年龄稍大患儿会出现头痛、头晕、眼前有黑点等。宝宝贫血主要原因有三个方面：

1.生长发育快。儿童在婴幼儿时期生长发育最快，3~5个月时体重为初生时的2倍，1岁时体重为初生时的3倍。早产儿体重增长更快，随着体重增加，血容量也快速增加，若不添加含铁丰富的食物，容易贫血。

2.铁摄入不足。正常足月儿从母体储备的铁，足够供应出生后三四个月的造血需要。从母体中“储铁”最多是在胎儿期最后3个月，所以早产儿体内“储铁”较少，如果出生后不及时补充，缺铁不可避免。

3.铁丢失过多。正常婴幼儿每天排泄铁比成年人多。此外，慢性腹泻、反复感染均可影响铁的吸收、利用和增加消耗，从而引发贫血。

婴幼儿体内缺铁不会很快表现出贫血症状，在贫血症状出现前，缺铁就可危害婴幼儿健康，会影响血红蛋白和肌红蛋白合成，使体内某些酶活性降低，影响全身器官功能及智力发育，导致抵抗力下降，容易感染疾病。为预防婴幼儿缺铁性贫血，家长应从以下几方面抓起：

1.坚持母乳喂养。母乳中50%的铁可被吸收，母乳喂养的婴幼儿，缺铁性贫血患病率较低。

2.科学添加辅食。选择强化铁配方的辅食，比如强化铁米粉；7~8个月后及时添加含铁丰富的其他辅食，如蛋黄、鱼泥、肝泥、瘦肉等；适当添加果蔬等富含维生素C的食物，促进铁吸收。

3.定期检查血红蛋白。出生6个月和9个月需各检查一次，以后每半年检查一次，以便及时发现和纠正贫血。