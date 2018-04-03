“咖啡致癌”？健康谣言何时休（七彩絮语）

新华社发

“星巴克咖啡致癌”？这则上周产生于国外的新闻瞬间漂洋过海，在国内掀起不小的波澜。

“你的星巴克咖啡有强致癌物质，非常可怕”“美国加州政府要求星巴克标注‘咖啡致癌’”“隐瞒了8年的黑幕终于被揭露，星巴克被判‘死刑’”……类似的文章在网络甚嚣尘上。

咖啡是否真的致癌？有科学家和专业人士辟谣称，所谓咖啡致癌的判断，其根据是咖啡中含有一种名为“丙烯酰胺”的物质是致癌物。但实际上，这种所谓的致癌物质在我们的日常饮食中非常常见，油条、麻花、饼干、薯片、烤肉、烤鸡翅……这些食物中丙烯酰胺的含量都不比咖啡低，咖啡并不是主要来源。

再者，任何脱离剂量谈毒性的言论都是不科学的。任何物质都有可能损害人体，我们每天摄入的这些所谓有毒物质剂量很小，远不足以使人致癌。医学专家呼吁公众少吃油炸食品，主要是因为它们普遍热量高，营养单一，并不是因为致癌。

经过一番“论战”，笔者以为这波惊悚言论就会自行消退，可事实远非如此。身边的不少亲朋好友还是有些怀疑地说——“总归是含有致癌物质”“少吃甚至不吃总归是好的”，甚至还有人揣测这些辟谣文章是咖啡厂商的“公关”之举。

谣言的杀伤力的确不小。科普人士费半天劲努力辟谣，效果却微乎其微。有研究显示，如果谣言的传播效率是100的话，辟谣消息传播效率最多到20，有时甚至不到10。虽然辟谣文章早就发出，但有的自媒体为了“蹭流量”，攫取商业利益，明知是谣言也昧着良心转发。由此给公众带来焦虑，给大众灌输的错误认知，伤身又伤“心”。

类似的例子还有很多，例如“食物相克”“电脑辐射”……健康养生领域是谣言的重灾区，类似的谣言在社交媒体上反复出现。有网友形容，有些自媒体总是编造谣言，却长盛不衰；有些自媒体总是传播谣言，却始终存在；有些自媒体总是揭露谣言，却不温不火——如此现状令人忧心。

要想挤压谣言的生存空间，除了要提高公众的科学健康理念，加强对资讯的甄别能力外，也要加大对造谣者和恶意传谣者的惩罚力度，提高各类媒体和社交平台的谣言识别能力。希望如“咖啡致癌”这类健康谣言，不再“兴风作浪”。