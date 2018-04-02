中国营养学会·五谷磨房谷物营养研究中心成立

人民网北京4月2日电 3月30日，中国营养学会·五谷磨房谷物营养研究中心成立仪式在深圳正式启动，研究中心的成立是五谷磨房创新发展的大事，也是中国营养学会营养健康研究院发展的重要工作落地，将持续为国人创新研发健康营养的解决方案。

中国营养学会会长杨月欣（左一）与五谷磨房董事长桂常青（右一）为研究所成立剪彩

中国营养学会会长杨月欣在启动仪式致辞中表示，大健康产业要紧跟科技前沿，重视企业社会责任，在社会营造良好影响，为大众健康、人才培养、就业等提供重要平台。同时要加强天然健康产品的研发及市场推广工作。

中国营养学会会长杨月欣致辞

在本次启动仪式上，五谷磨房正式宣布加入由中国营养学会与人民健康、国家食物与营养健康产业技术创新战略联盟、京东超市等四家单位，联合启动的“国家健康品牌计划”。五谷磨房企业负责人表示，将力争从树立健康品牌意识、推进健康品牌管理、引导健康品牌消费等三个重点方面入手，引导相关产品营养健康化发展，助力“中国品牌日”，助力“健康中国2030”加速落地。活动上五谷磨房还发布了新六方产品。

志愿者在守护最美海岸线公益活动中所得的“战利品”。

启动仪式后，主办方联合绿色红河环境保护促进会共同举办了守护最美海岸线公益活动。据介绍，守护最美海岸线公益活动共召集360名志愿者徒步穿越东西涌“捡垃圾换食品”，由绿色江河和五谷磨房志愿者每周驻扎东西涌出入口，向徒步游客宣传垃圾换食品活动。活动将持续至四月底。

“每一粒食材皆来源于自然的馈赠，因此回馈自然，呵护地球母亲的健康，也是五谷磨房一直关心并坚持的事业。”该负责人指出，从2012年起，五谷磨房已经持续5年为致力于长江流域生态保护的绿色江河项目提供资金支持，并不限量为当地科研工作者和工作人员提供营养补给，为推动生态环境保护，促进长江流域社会经济的可持续发展，贡献一份力量。