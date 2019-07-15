8道下饭素食,比肉菜还好吃

随着人们生活水平的不断提高,每天入口的饭菜也是越来越香。每天大鱼大肉的你是否已经吃腻了,其实素食也不错,而且很能下饭。今天小编给大家推荐8道素菜做法,边吃边瘦,低脂健康比肉香。

一、手撕杏鲍菇

材料:

杏鲍菇三根(中等大小),洋葱半个,小葱一根,蚝油一勺,酱油2勺,孜然粉适量,油适量

做法:

1.杏鲍菇清洗干净,撕成条状。

2.锅烧热,先炒葱白和洋葱,炒至洋葱有点透明。

3.放入杏鲍菇,炒至有点干的状态。

4.放入蚝油、酱油、孜然粉,继续翻炒均匀,最后放葱叶,炒匀即可。

二、口蘑炒芦笋

做法:

1.材料洗干净,芦笋切小段,口蘑切片。

2.焯水后捞出。

3.锅烧热,倒入焯过水的芦笋口蘑,加少许盐翻炒均匀。

三、蚝油双菇

材料:

香菇、口蘑、蚝油、面筋、香葱、生抽、白砂糖。

做法:

1、香菇和口蘑分别洗净去蒂,每个蘑菇剖成4块。

2、油面筋剖开两半,香葱切碎备用。

3、锅中放入适量油爆香香葱碎。

4、然后放入口蘑块和香菇块翻炒均匀。待双菇稍稍变软后调入生抽、蚝油翻炒均匀。

5、加入面筋和高汤,待汤汁稍微收干,调入白砂糖翻炒均匀后装盘即可。

四、鱼露炒通菜

做法:

1.把通菜梗和通菜叶子分开,洗干净沥干,不要带太多水下锅。

2.锅烧热,放入猪油、蒜头。

3.蒜头炒至表面金黄,转大火,放入通菜梗,翻炒,炒至通菜梗快熟时放入通菜叶子。

4.最后加入鱼露,翻炒均匀即可出锅。

五、腰果炒藕带

做法:

1.藕带清洗干净,切成小段,小火先把腰果炒至发黄。

2.炒好的腰果装出来,放入少许辣椒干。忽略我放的分量,因为孩子爱吃藕带,但吃不了辣,按个人口味加就可以。

3.倒入藕带,大火翻炒一分钟。

4.再加入鱼露,大火翻炒十秒左右,最后放入腰果即可出锅。

六、小葱焗蚝油豆腐

做法:

1.豆腐切片用盐水浸泡。

2.把蚝油、生抽、水、鸡精搅拌均匀。

3.泡过盐水的豆腐捞出,煎至两面金黄。

4.煎好的豆腐装出来。

5.把蒜片、葱白炒香,放入豆腐,倒入酱汁,收汁放入葱叶出锅。

七、香菇焖春笋

做法:

1.香菇泡发,洗干净；春笋剥壳,切成小块,焯水2分钟后捞出,去掉涩味。

2.炒锅烧热,倒入油,放入香菇煸炒一会,倒入春笋。

3.加入冰糖炒至表皮微微发黄。倒入酱油炒出酱香味。

4.加入热水,没过笋的2/3即可,盖盖子焖几分钟,最后大火收汁即可。

八、盐水煮菱角

材料:

菱角500克,盐适量

做法:

1.把新鲜的菱角冲洗干净,放入锅里,加入盐和没过菱角的水。

2.煮15分钟后浸泡在盐水中,这样比较入味。吃的时候也很方便,两手捏住两个角,中间一掰就断,两边一挤,菱角肉就出来了。