高科技头盔 能够检测中风

据报道，加利福尼亚州的 Cerebrotech 医疗系统公司花了几年时间开发出一款称为 Cerebrotech Visor 的设备来检测中风。该设备利用称为体积阻抗相移光谱学（VIPS）的过程。

这种设备被置于患者头部，通过发射穿过大脑左右半球的低能量无线电波发挥作用。当这些无线电波通过大脑中的流体时，它们的频率会改变。Visor评估这些频率的变化，并比较大脑左右半球的数据。如果它们明显不同，则表示发生了中风，差异越大，中风越严重。

在南卡罗来纳州医科大学最近进行的一项研究中，紧急医疗人员使用该设备评估怀疑患有中风的患者。对于每个患者，取三个读数并取平均值。神经影像后来被用来提供明确的诊断。与那些诊断相比较，发现 Visor在确定哪些患者发生了重大中风时准确率为 92％。虽然这个准确率并不完美，但它比应急人员使用“标准身体检查工具”获得的准确率要高，据报道其范围在40％至89％不等。（麦晓颖）