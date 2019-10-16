我国粮储能够满足供应和应急需要

据新华社电 仓廪实、天下安。国家粮食和物资储备局副局长黄炜14日表示，从中央和地方政府粮食储备的结构来看，小麦和稻谷等口粮品种比例超过70%，我国粮食储备实现了应有的功能，能够满足市场供应和应急需要。

黄炜在国务院新闻办14日举行的发布会上说，我国充足的原粮储备是粮食应急最为重要的物质基础，是应对粮食安全急需时的“压舱石”。除了原粮储备，我国在人口集中的大中城市和价格易波动地区，还建立了能够满足10至15天消费需要的成品粮应急储备。

他介绍说，我国还规划布局了包括应急加工企业、应急供应网点、应急配送中心、应急储运企业，形成了粮食应急保供网络体系，可以有效应对地震、雨雪冰冻、台风等自然灾害，以及一些重大突发事件。

据介绍，现在全国粮食应急加工企业有5704家，每天加工能力138万吨；应急供应网点48831家，日供应能力182万吨；应急配送中心3081个，配送中心具备仓储能力5387万吨；应急储运企业3492个，每天运输能力能够达到113万吨。

“这组数据能够让大家更好理解什么是真正的‘手中有粮’，而且在应急的时候确实能供得上去。”黄炜说。

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