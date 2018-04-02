研究发现：已婚家庭的孩子更健康

据美国媒体前不久发布的一项最新调查“同居辩论：同居和全球家庭不稳定的关系”显示，在已婚家庭出生的儿童与同居或者单亲家庭的儿童之间存在差异，分析了世界范围内结婚率的下降及其对儿童的影响。

研究表明，尽管同居已经变得更加规范，但依然不能改变同居本身不利于儿童稳定性的事实。来自100个国家的数据汇总表明，如果孩子出生时父母未婚或者母亲单身，这样的家庭要不稳定得多。而来自其中68个国家更详细的调查结果表明，选择不结婚的情侣概率显著上升，影响了孩子的稳定性，尤其是在儿童早年时期。

调查表明，在美国，“单亲家庭出生的孩子长大后，大多数也会进入同居或者不稳定的婚姻关系中，并且因孩子出生后建立的婚姻关系更不稳定——即便是亲生父母。”

当然，相对于双亲家庭来说，单亲家庭的时间和收入肯定会少很多。很多人认为这是一个显而易见地对孩子不利的因素，但是研究人员却认为“单身母亲的子女随后面临的极易发生转换的关系才是对孩子的不利因素之一”。

这种“关系转换”包括孩子的父母改变性伴侣，通常发生在孩子12岁之前，会促使家庭关系更加不稳定。这种情况发生时，虐待和忽视儿童的概率也会上升。

研究表明，婚姻对孩子最好，孩子出生于已婚家庭时，更容易免于被虐待和忽视，并且在学校里也会有更少的压力和麻烦。另外，在生育子女之前已经决心相守的夫妇通常比那些因为怀孕而不得不在一起的夫妇更能为孩子提供好的生活环境。 （凯伦/译）