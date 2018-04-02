“暴力孩子”可能需要更多的身体刺激

打人、咬人、踢人等行为，几乎每个孩子都会有，这是他们成长发展的必经阶段。但生活中有一部分孩子，是老师家长特别头疼的“熊孩子”，他们似乎总是无缘由地出现“暴力”行为，道理孩子也懂，可就是控制不住自己。

对于这样“屡教不改”的暴力行为，我们需要透过现象看本质，了解孩子身上的一些具体的指标。

让孩子平静专注的关键运动指标

本体感觉，这个名称也许大家并不熟悉，但却是一个非常重要的儿童发展指标。它最简单的解释就是肌肉运动知觉，比如知道怎么绕过路上的障碍而不被绊倒，怎么控制自己的手去接到球，怎么协调自己的身体跳起来，怎么握住笔写字。所有协调自己身体肌肉的事情，它都要掌管。

本体感觉还有一个重大功能，就是帮助孩子处理接收外部刺激。我们每天周围发生的事物都是通过感官接收，进入我们的大脑，如果我们的感官接收器出了偏差，出现的一种情况就是，外界的一点点小刺激进入大脑后都会无限放大，从而导致孩子特别亢奋、好动，无法平静、专注。可见，本体感觉也是管理情绪、影响专注力的重要指标。

“暴力孩子”需要进行本体感觉锻炼

很多所谓的“暴力孩子”从本质来说，就是他们的身体非常渴望得到刺激。一般正常的孩子，并不需要那么多，但对于这类孩子，他们的身体仿佛再多的刺激都不够。一旦没有得到正面引导，他们就会自发出现很多暴力行为来主动寻找刺激。

除了表现出经常没有缘由地咬人、打人、踢人外，这类孩子还有一些其他具体表现：

见任何东西都要咬，注意这是针对已经过了口腔敏感期的孩子；喜欢躲在拥挤的空间里；玩起来特别粗鲁，重手重脚；总是故意地去撞东西；总是被评价多动或者“很野”；抓握很用力，比如拿勺子铅笔总是死命地拽着的感觉；控制不住地喜欢去和他人发生肢体接触，没有个人界限意识……

如果你的孩子符合以上大部分情况，那就要意识到，对于这样的孩子，不能仅仅依靠简单的管教，而是需要有针对性地进行本体感觉锻炼。

给“疯玩”一点点约束

这一类孩子有个共同点，就是精力出奇地旺盛，每天只要醒着就奔、跑、跳，一刻不停。很多家长经常尝试让孩子停下来、静一会，但常常适得其反。首先，这类孩子就需要更多的活动时间和空间，去进行各种各样的体育活动，让孩子得到更多的“运动知觉”的刺激。这就好比他们身体是个热气腾腾的开水壶，我们不该用盖子去盖住，而是需要提供条件让蒸汽排出。

但在疯玩时，家长可以给孩子一点约束，防止他过度兴奋而出现“暴力事件”。最有效的有两种方式，一是用音乐节奏控制，比如唱一点带有节点的歌曲，最简单的就像《ABC字母歌》，这样的节奏有助于孩子调节自己的运动。二是给予明确的指示，比如去操场玩，对于其他孩子我们可以说，在操场玩一会吧；而对于这类孩子，我们就要说，你可以从这里跑到秋千那里再跑回来嘛？越是简单明确的指示，越能最大限度地帮助孩子自我调节。

本体感觉锻炼对每个孩子都很重要，本体感觉发展越好的孩子，以后身体协调能力就会越好，情绪控制水平也会更高。

主动重物运动

这是很多专业机构都会采用的方式，就是通过重物运动增加对孩子肌肉关节的刺激。这类运动其实在家、在学校完全可以自己做起来，比如，搬书、拎有分量的袋子，推装满物品的箱子等；推墙、对着墙做俯卧撑；拔河，单人的话可以拉绑在门上的绳子。

针对咬人特别厉害的孩子，我们还可以提供这些机会：吹泡泡、吹小球、玩桌上足球的游戏，这类运动的本质是给予孩子的肌肉关节一定力量刺激，让他们的“本体感觉”得到感知，从而激发身体的自我调节。

被动压力运动

一些家庭运动形式不仅简单，而且容易让孩子接受。

非常非常紧的“熊抱” 这对于大部分情绪易激动，特别是打人的孩子，不要一上来就教育，而是先给予一个“熊抱”，非常非常紧地抱住孩子，可以帮助孩子冷静下来。

滚面团 让孩子趴着或躺着，用一个瑜伽球在他的身上滚动，同时根据孩子反应施加一定的压力。压力以孩子可以感受得到，但还没排斥为最佳，这需要父母们自己操作时及时调整。

卷热狗 让孩子躺在一条毯子或者被子上面，一点一点像做热狗一样把孩子卷起来。卷的过程中，尽可能地把孩子包紧。这个不仅仅是锻炼本体感觉，对于前庭刺激（平衡性）也是很有好处的。