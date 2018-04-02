天津医院改善医疗服务出新招

日前，天津医院在天津市卫生部门推进的“改善医疗服务百日行动”中再出新举措，10名来自社会各界的监督咨询员受聘上岗，将从患者角度对医院人员和医疗服务进行“把脉”，监督医院不断改进提高医疗服务水平。此外，该院出台特需专家门诊接诊时间不低于15分钟、在津率先做到核磁报告两小时内可取等便民举措，提升患者满意度。

该院院长马信龙表示，针对普通患者挂知名专家号难的情况，医院通过自身管理流程再造，合理分配专家资源，要求特需专家门诊期间为每名患者接诊时间不低于15分钟，方便医生在患者主诉病情细节尤其疑难杂症中更好地发现其病症关键所在。

就诊中等待报告时间较长，常易成为患者烦躁甚至引发医患矛盾的“导线”。对此，天津医院将放射科一分为二，在人员、仪器均未增加的情况下，细化专科、内增动力，调动医技科室为临床服务的积极性与主动性。以核磁共振检查为例，以往该院每天仅能做130个左右，现在几乎当天预约当日可做，日均检查量近300个，效率提升的同时也提高了业务水平，检查后两小时内即可拿到检查报告。

患颈椎病、腰椎病、肩部疾病或膝关节疾病者往往要辗转多个科室进行治疗，不仅耗费时间，还要多次挂号，增加了患者负担。为此，该院中西医结合治疗科主任范桐顺向医院提出、建立了天津首家颈肩腰腿痛专病门诊，并坚持每天6时30分开始接诊、中午连诊、节假日不休息的弹性工作制度。患者可在该门诊得到“一站式”诊疗，无须辗转多个科室，避免重复挂号，减少了患者就医奔波时间和挂号费用，还可灵活安排自己时间接受治疗。（记者陈婷 通讯员孙德利）