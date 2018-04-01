老人不可过度控制饮食 八招教你补充营养

对于中老年人来说，有意识地控制饮食，改掉过咸、过油、过甜、大鱼大肉等不良饮食习惯，保持清淡口味，的确有助于慢性病的预防，但凡事要讲究“度”，如果完全不吃肉，过分依赖素食，烹饪过程中不敢放油，进食量又小，时间一长，身体肯定吃不消。

随着年龄的增长，老年人的各项身体机能逐年衰减，牙齿松动或脱落导致咀嚼吞咽能力下降、胃肠道消化吸收功能减退等因素都会妨碍营养的摄入，再加上一些消耗性疾病的影响，很容易导致营养不良。这种情况下，应当鼓励进食，及时进行营养补充。

六方面筛查营养不良

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，根据国内外常用的微型营养测评表，可以从六个方面进行营养不良的初步筛查。

一是近三个月内，体重是否有明显的非自主性下降，也就是不因主动减肥造成的体重减少。建议老人像定期量血压一样，及时观察体重变化，最好是清晨空腹状态下，穿尽可能少的衣服，上完厕所后测量。

二是BMI（身体质量指数），即体重公斤数除以身高米数平方得出的数字，一旦低于18.5就意味着消瘦。

三是进食状况，看老人近三个月内是否有食欲减退、消化不良、咀嚼吞咽困难等情况，进食量比平时少三分之一以上的话，也要考虑存在营养不良的风险。

四是活动能力，如步速是否有明显下降等。

五是近三个月内是否有应激或急性疾病。

六是有没有痴呆或抑郁等精神疾病。

八招教你补充营养

为保证膳食中摄入充足蛋白质，老年朋友应做到以下几点：

1.吃够量。

一般来说，老人每日每公斤体重最好补充蛋白质1.2~1.5克，具体到食物大概是每天吃100克肉类、一杯牛奶、一个鸡蛋以及40克大豆制成的豆腐、豆浆等豆制品。75岁以上高龄老人如经医生诊断患有少肌症，可在医生指导下食用全营养特殊医学食品，每日每公斤体重补充蛋白质1.8~2.5克。

2.搭配食用。

由于肉蛋奶中的氨基酸组成和人体需要的模式接近，其所含的动物蛋白比谷物、豆类中的营养价值更高。如果能将动物蛋白和植物蛋白搭配食用，利用蛋白质互补作用，可以大大提高食物蛋白的利用率。因此，动物蛋白和植物蛋白最好分散到一日三餐中搭配食用。

3.少食多餐，食物做烂。

牙口不好、消化功能不好的老人最好少食多餐，一天可吃4~5餐，并尽量选择容易消化的食物，比如吃肉时就要选择肌肉纤维较短的鱼肉、虾肉等。烹饪上也可采用一些易把食物变得松软的做法。

4.保证肉质的松软嫩滑。

烧、炖、焖、蒸也可使肉中蛋白质软化，易于人体消化吸收。实在不行就把食物打碎，制成浓稠汤汁，连汤带水吃下去。

5.膳食、运动、药物三管齐下。

患有高血压、糖尿病、高脂血症等慢性疾病的老人，在饮食上需适当控制，但不要因噎废食，什么都不敢吃。控制慢病除了饮食因素，药物调节也很重要，应做到膳食控制和药物控制的平衡。此外还要坚持运动。

6.别放弃胃肠功能。

老年认知障碍晚期患者如出现明显进食不足，家人应选择插胃管和造瘘，千万不能只依赖蛋白输入而放弃胃肠功能。

7.推广老人营养餐。

对高龄老人、独居老人、空巢老人应进行社会化供餐，并制定明确的老人膳食标准。

8.多做抗阻力运动。

坚持走路对老人锻炼肌肉来说还远远不够，最好适度进行练哑铃、拉弹力带、骑自行车等抗阻力训练。值得提醒的是，运动应循序渐进、量力而行，以身体能承受为度。（全媒体记者梁超仪 通讯员田乃伟）