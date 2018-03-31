天才更容易“得病”？

聪明肯定是有好处的，在过去不少研究中都发现，智商高的人往往更容易在学习与工作中达到卓越的成就。然而对于智商和健康之间的关联，不久前有研究发现，超高智商人群在心理和生理上，都表现出“过度亢奋”的症状，使身体机能承受超出常人的压力。换句话说，智商超群的人有可能更容易“生病”。事情真的是这样吗？

高智商人群

更容易焦虑、抑郁、自闭？

在不少人眼中，聪明人的生命轨迹总是光彩夺目的，比方说，在标准智商测试中表现良好的人，往往在课堂上和工作中都表现得更好。可是不久前，却有一个对于高智商人群的坏消息——据克里蒙特学院联盟培泽学院的科学家发表于心理学期刊的研究成果显示，高智商人群罹患焦虑、抑郁、自闭等症状的比例要高于普通大众。

在这项研究中，研究人员分析了大量高智商人群样本，发现在这群人里面，抑郁症、躁郁症、社交焦虑和强迫症，以及缺陷性多动症和自闭症等等非常普遍，这还仅仅是心理上的；在生理上，高智商人群则受到环境过敏、哮喘和自身免疫系统疾病的威胁。而且，智商越高，这种心理或者生理的障碍越严重。

“从天才到疯子，仅有一步之遥”，这是英国诗人约翰·德莱顿的一句名言。过去的研究曾指出，天才与疯狂的关联性，大多是由一个名为“DARPP-32”的特定基因所引起。这不禁让我们想起，在根据真实故事改编的电影《美丽心灵》里，诺贝尔经济学奖得主约翰·纳什一生都在与精神分裂症对抗。研究中科学家发现，和普通人群相比，“聪明人”最大的差异体现在心境障碍和焦虑障碍方面。超高智商人群在心理和生理上，都表现出“过度亢奋”的症状，使身体机能承受超出常人的压力。

专家观点

天才有个过度亢奋大脑或身体

容易产生心理和生理功能障碍

在匹兹学院研究者的这次最新研究中，提出了一种“过亢大脑/过亢身体”理论，来解释他们这次的实验发现。这个理论认为，超高智商除了众所周知的这些优势之外，还跟心理和生理的“过度亢奋”有紧密的关联。关于这个特殊的词汇，不少人都会感觉好奇，究竟“过度亢奋”是一种怎样的状态？与我们所认识的“亢奋”是同一个意思吗？

就此话题，记者专门采访了华南师范大学心理学博士黄健老师。“按照研究者的观点，过度亢奋应该是指——应对特定的生活事件时，出现的生理和心理反应程度要显著比正常人强烈。在心理学领域，更多学者会用‘过度应激敏感性’这个概念，来描述这种特定的生理和心理反应。”黄健告诉记者，这个概念的具体表现相对比较典型，例如具有过度应激敏感性的人群对于稍微嘈杂的声音，会引起较为明显的生理反应以及伴随的心理不适。

波兰精神病学家和心理学家在20世纪60年代曾提出，具有“过度兴奋”特点的人群常常会对环境威胁或伤害有非常强烈的反应。比如，一个极为聪明的人可能会过分分析老板的批评，这可能会引发身体的压力反应，并使人更加焦虑。研究者认为，像这种“恶性循环”的相互作用，在高智商人群中更为常见，因此他们容易产生心理和生理功能障碍。画家梵高以及作家杰克·凯鲁亚克都被认作是天才，但他们都展现出自我伤害的行为。

怪咖的“秘密”：

身边所有“谢耳朵”

都是低情商吗？

看过《生活大爆炸》的人都知道，谢耳朵是一个典型的怪咖，智商爆棚的他总会为了某些小事喋喋不休，不但神经质，而且高傲又孤僻。虽然不是每个智商高的人都是低情商，很多人都会有同一个感觉，就是发现身边的“聪明人”比较难相处，或许因为他们的性格实在“太古怪”。

事实上，根据历史记录显示，在过去确实有不少天才科学家或艺术家都属于“怪咖”的范畴，因此有研究者曾提出“智商越高的人，越难相处”的结论，认为与社会智能相关联的脑区，和其他智能是不同的。

“首先‘智商越高的人，越难相处’这个观点只是基于历史上的少量样本的直观检验，并不一定准确。”黄健博士说，其次，如果一定说高智商的人可能难相处，一个可能的原因就是上述匹兹学院的研究发现高智商人群具有较高的应激敏感性，他们对于事件会比正常人更加敏感。因此这个群体，或许会在人际交往过程中与他人存在一定的矛盾，从而表现出较难交往的现象。

天才科学家牛顿的一生是天才与战斗的一生，然而不善交际的他，人生却充满了孤独。黄健博士告诉记者，人际交往是一个复杂的心理和社会现象，还会受很多因素影响，例如高智商人群解决问题能力会更强，因此也会让他们在人际交往中占据一定的地位，所以不能武断地下结论说“智商高的人都是低情商且难相处”。

话题延伸

“高”智商

一定“低”健康吗？

你知道吗，人的智力分为流体智力和晶体智力——晶体智力与人的后天学习、社会环境有关；而流体智力，则与人的天赋有关，就是我们通常所说的天生高智商。虽然说，凭借有限的研究，目前暂时还不能完全证明高智商是心理疾病的高危因素，但高智商和心理疾病之间确实存在某些关联机制。那么作为“高智商人群”，应该如何调节自己，才能既拥有发达的认知能力，又拥有健康的心理状态呢？

黄健博士告诉记者，高智商人群可能更容易有过度应激敏感性的现象，但是我们需要辩证地看待。“首先，这种过度应激敏感性会使得高智商人群会对特定事件的敏感性更高，更加投入，从而表现出高于常人的创造性和成就。但与此同时，过高的敏感性的生理反应会更容易罹患自闭症、焦虑和抑郁症等心理疾病。就像上面所提到的，可能这些问题都是天生所致，但是心理健康是可以通过后天调节的。”打个比方，专注于智慧追求的人相较于普通人而言，可能会花更少的时间进行体育锻炼和社会交往，这两者已被证明对心理和身体健康有广泛的益处。

在研究领域放眼望去，并非所有的“消息”都对聪明人“不利”。有来自英国爱丁堡大学、牛津大学和伦敦大学学院的研究就发现，高智商孩子长大后更健康、寿命更长；还一项新研究发现，快速反应时间与降低早期死亡风险和高智商有关；同时也有其他证据表明，智商可能是好的基因和中枢神经系统效率的指标。

无论如何，关于智商和健康之间关联的研究，任何来自世界各地的研究发现都是非常好的。从实际的角度来看，这项研究最终会影响关于心理和身体健康的看法。如果“过度兴奋”是造成“智商-健康”关系机制的正确缘由，那么遏制这些不良反应的干预措施，可能会帮助人们过上更幸福，更健康的生活。（文/广州日报全媒体记者 黄岚）