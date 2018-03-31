飞蚊症服霜桑叶黑芝麻

眼前常看到有黑点，并且随着眼球转动“飞来飞去”，好像蚊子一般的症状叫做飞蚊症，多见于中老年人、高度近视、做过白内障手术、眼内发炎或视网膜血管病变，以及糖尿病、高血压等患者。中医认为，飞蚊症多由肝、胆、肾等脏腑功能失调引起，古籍《圣济总录》早有记载：“始则肺睐不能瞩远，久则昏暗，时见黑花飞蝇。其证如此, 肾虚可知也。”因此，治疗应从调理肝、胆、肾等脏腑生理功能入手。

在此推荐一个方子：将100克霜桑叶、100克生黑芝麻加蜜揉在一起，早晚各10克，用盐汤送服。该方能缓解眼部疲劳干涩、视力下降、飞蚊症等症状。方中，霜桑叶有清肝明目、疏散风热、清肺润燥的效果；黑芝麻补肝肾、益精血，可通过调理机体肝肾亏虚、精血不足，进而改善症状；以盐汤送服，咸味入肾经，通过增强药物入肾的作用而改善飞蚊症。

除了药物改善飞蚊症之外，日常用眼还需注意，如将电视机或电脑屏幕放低；避免眼泪大量挥发；尽量少点眼药水。另外，还要保持好情绪，适量参加运动。需警惕眼部疾病，若是病理性飞蚊症，应及时查清病因，对证治疗。▲