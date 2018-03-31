失眠是现代社会中困扰人们的普遍问题。《景岳全书·杂证谟》中言“寐本乎神，神其主也。神安则寐，神不安则不寐”。近现代中医在继承古代中医理论的基础上，对失眠不寐多从解郁舒肝、养心安神、滋阴养血、引阳入阴等方面进行治疗。

失眠的种种表现，如精神不振、食欲不佳、夜间多梦、注意力不集中、记忆力减退、疲乏、烦躁、焦虑、心悸等临床表现往往是某些疾病的前兆。虽然许多人已经认识到治疗失眠的重要性，但做针灸治疗怕痛，去健身房锻炼怕累，服用镇静药物担心有副作用。如何才能找到一种便于大众操作的治疗手段呢？

现在给大家介绍老中医刘德玉教授经常在临床中用到的中药腿浴疗法，希望能对大家有所帮助。其方法是：自行购买能够持续加热的腿浴桶，脱去鞋袜，挽起裤腿，半躺半坐在靠背椅上，将膝盖以下小腿部分全部浸入盛满中药药液的腿浴桶中，进行30分钟的药浴与热疗。中药药液由党参20克、白术20克、当归12克、苏木15克、肉苁蓉10克、山药20克、炒枣仁15克、远志15克、合欢皮20克，煎煮20分钟而成。纵观全方，党参、白术、当归、苏木、肉苁蓉、山药益气养血活血，健脾补心；炒枣仁、远志宁心安神；合欢皮疏肝解郁除烦。全方舒筋活络、益气养血、滋肾壮阳、疏肝健脾，引阳入阴，即可令人入寐。

该疗法可以刺激膝以下各穴位，尤其从踝至膝分布有六大经脉的部分经穴、合穴、络穴、郄穴等气血汇聚之穴，如三阴交、太溪、足三里、阴陵泉等大穴，可以开通经脉，既能起到放松肌肉、解除疲劳、疏通气血的作用，又能益气固本，调整脏腑，增强免疫力，对乏力、失眠、精神紧张等亚健康状态都有很好的调节改善作用。这种腿浴法操作简单，方便舒适，易于为患者接受，并能够在家中自行操作，便于推广。

需要注意的是，在腿浴过程中，一定要注意控制水温和浸泡时间，避免因温度过高（42摄氏度以上）以及浸泡时间过长造成慢性烫伤。

（作者系陕西中医药大学附属医院医师）