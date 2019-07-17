热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

中药汤剂煎得越浓越好么？

北京积水潭医院中药房 崔晨

2019年07月17日16:52 来源：人民网-健康时报

在日常生活中，很多人认为如果我们煎煮的中药汤剂很浓，就能有更好的效果。但其实中药不是越浓越好，汤剂浓度高并不见得效果就好，浓度一定要适量。

煎中药是中药饮片中的有效成分不断释放、溶解的过程，而当煎到饮片本身与药液中的有效成份浓度平衡时，这种扩散运动就停止了。此时如果再继续煎煮，以求“又浓又少”，不仅药物内的有效成份不会再释出，还可能使非有效成分(如树脂、树胶、色素等大分子化合物)不断溶出，这样会使药液中有效成份因不断蒸发而减少，甚至在过长的高温中遭到破坏、降低药效。而且 长时间的煎药还容易煎糊，严重时还会把药锅弄坏。过分浓缩的药汁又会加重苦味，给患者服药带来困难，服药后会产生恶心、呕吐等副作用。因此，为使中药发挥应有的效力，不仅要按常规煎煮一定时间，而且每次煎好滤取量皆不得少于180毫升(约一个碗九分满)左右为宜;如果是煎给小孩子服用，由于剂量较少，每次滤取的液量可酌减为120毫升左右。

另外，除了滋补药煎煮时间稍长，多数中药不需要浓煎。特别是解表、清热、芳香类药物，煎煮的时间还要更短一些，如麻黄、桂枝等解表药，金银花、菊花等清热药，砂仁、沉香等芳香类药物。风寒感冒者多需要解表散寒，药物煎煮的时间就不宜过长;调理气虚者，补益药就需要浓煎。具体煎到什么程度，用多大量，需要请中医根据病情确定，不可擅自加量或延长煎药时间。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn