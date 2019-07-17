中药汤剂煎得越浓越好么？

在日常生活中，很多人认为如果我们煎煮的中药汤剂很浓，就能有更好的效果。但其实中药不是越浓越好，汤剂浓度高并不见得效果就好，浓度一定要适量。

煎中药是中药饮片中的有效成分不断释放、溶解的过程，而当煎到饮片本身与药液中的有效成份浓度平衡时，这种扩散运动就停止了。此时如果再继续煎煮，以求“又浓又少”，不仅药物内的有效成份不会再释出，还可能使非有效成分(如树脂、树胶、色素等大分子化合物)不断溶出，这样会使药液中有效成份因不断蒸发而减少，甚至在过长的高温中遭到破坏、降低药效。而且 长时间的煎药还容易煎糊，严重时还会把药锅弄坏。过分浓缩的药汁又会加重苦味，给患者服药带来困难，服药后会产生恶心、呕吐等副作用。因此，为使中药发挥应有的效力，不仅要按常规煎煮一定时间，而且每次煎好滤取量皆不得少于180毫升(约一个碗九分满)左右为宜;如果是煎给小孩子服用，由于剂量较少，每次滤取的液量可酌减为120毫升左右。

另外，除了滋补药煎煮时间稍长，多数中药不需要浓煎。特别是解表、清热、芳香类药物，煎煮的时间还要更短一些，如麻黄、桂枝等解表药，金银花、菊花等清热药，砂仁、沉香等芳香类药物。风寒感冒者多需要解表散寒，药物煎煮的时间就不宜过长;调理气虚者，补益药就需要浓煎。具体煎到什么程度，用多大量，需要请中医根据病情确定，不可擅自加量或延长煎药时间。