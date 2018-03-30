宋雪萍：连锁药店经营者要不断学习与时俱进

人民网重庆3月30日电（记者马晓慧）近日，以“传承·回归——共享智能健康新时代”为主题的“第三届中国品牌药店工商峰会”在重庆开幕。人民网记者采访了新疆兵团医药零售连锁有限公司董事长宋雪萍。

宋雪萍介绍，新疆虽然处于边远地区，但连锁药店经营状况良好，新疆药店联盟目前有26家联盟成员，阿拉泰、阿克苏、喀什、乌鲁木齐等地区的中型连锁药店发展较快，目前规模在1.5到2亿之间，从整体上说目前新疆连锁药店的药品流通顺畅、药品品类齐全、药品管理规范。

宋雪萍表示，中国医药物资协会帮助新疆的连锁药店创建了新疆药店联盟这一平台，推动了新疆连锁药店发展。宋雪萍介绍，2003年新疆兵团医药零售连锁有限公司加入了中国医药物资协会，通过这一平台学习了内地连锁药店的经营管理模式，实现了巨大发展。

宋雪萍分享，连锁药店的经营要有清晰的发展规划和目标，要步步为营，不能拔苗助长，药店的经营模式、管理决策和经营走向，决定了最终的成败。“管理者要适应新时代、谋求新发展，要与时俱进，提高经营管理能力，正确的把握经营决策，使企业得到不断发展壮大；要培养好企业未来的接班人，为他们营造良好工作环境，帮助他们提升管理能力，拓展工作平台和空间。”宋雪萍说。