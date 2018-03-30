2017年度中国医疗设备行业数据及售后服务调查活动结果发布

人民网北京3月30日电 近日，第八届中国医疗设备行业数据发布大会在北京召开。大会发布了“2017年度中国医疗设备行业数据及售后服务调查活动”数据结果、中国医疗设备行业金人奖及中国医疗设备优秀民族品牌榜单。

会上，《中国医疗设备》杂志社社长金东详细介绍了2017年度中国医疗设备行业数据及售后服务调查活动。并对2018年调查最新进展进行介绍，针对活动数据的优势、来源及作用做出阐述。

中国非公立医疗机构协会常务副会长兼秘书长郝德明、中国研究型医院学会副会长兼秘书长刘希华、中华医学会医学工程学分会候任主委李斌等领导嘉宾分别做了致辞和演讲。

据了解，中国医疗设备行业数据及售后服务调查活动已经连续举办了8年。在整个医疗行业引起巨大反响，早已获得业界认可，调查结果被誉为“行业金数据”，这为客观、全面地反映我国医院设备售后服务的真实情况，并为引导医疗设备厂商规范服务行为、医院科学规划采购方案做出重要贡献。

本次大会上，还正式启动了第四届中国医疗产业创新大奖、第九届“中国好医工-中国优秀临床工程师评选”、“第九届中国医疗设备行业数据调研活动”等备受行业关注的活动。