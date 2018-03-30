探访扬子江药业：高质量是我们取胜之“道”

人民网北京3月30日电 （刘腾）从扬子江药业集团近期举行的第39次质量月座谈会上传来消息，该集团年产销达15亿元的消化科产品预计明年将申报欧盟认证。截至目前，扬子江药业集团已经有4个车间生产的6个制剂品种和一个中药提取物通过欧盟GMP认证，5个中药材标准进入《欧洲药典》。

“截至现在，我们已经获得了三项国家科技进步二等奖，一项国家科技进步一等奖正在申报中。”扬子江药业集团执行总经理梁宏表示。

40多年来，扬子江药业集团从偏居江苏一隅的一家镇办小厂，经过不断拼搏进取，连续在2014年、2015年和2016年获得了国家工信部公布的中国医药工业百强榜第一名，成为中国医药行业当之无愧的领军企业。

这一成绩是如何取得的？主抓药品质量成为扬子江药业获得如此成果的诀窍。47年中，对质量的高度重视已经成为集团发展战略的命脉所在，这从该集团党委书记、董事长、总经理徐镜人在集团内尽人皆知的一句话上就可以看出来：“任何困难都不能把我们打倒，唯有质量！”

独特的公司 坚定的信条

在业内，提到扬子江药业，给同行的感觉一是规模大，增长快；二是质量好，做人低调。

按照常规，一家销售额达数百亿元的医药龙头企业，当然应该尽早登陆国内资本市场主板，一是可以方便融资和并购，另一个是还可以借助在股民中的影响力，更好地宣传自己。

但是扬子江药业的做法却恰恰相反。虽然在多年前就已经成为国内制药工业的排头兵，但是该集团一直对资本市场敬而远之。“我们的发展方针很明确，坚守制药主业，做大做强实体经济”，扬子江药业集团一位高管的回答干脆利落。

长期以来，扬子江药业集团都是依靠自身资金滚动发展，为何采取这种发展战略，从徐镜人的解释中可见一斑。

“我们虽然是1971年才建立的工厂，但是为了拿到一块制药厂的牌子历经波折，直到1985年才获准挂牌’扬子江’，我们为一块牌子奋斗了15年。”徐镜人介绍。

1988年，当时的扬子江制药厂已经在江苏120多家制药厂中夺得销售上的冠军，但是江苏的药厂大都不服气，因为不知道为何一家不知名的药厂怎么突然走到了前面。

“所以我们的策略一直就是这样，坚持质量第一，效益优先。”徐镜人表示，扬子江药业一方面是靠质量不断开拓、不断发展，另一方面就是依法经营，不断规避各种风险。

但是有一点更为关键，就是在抓质量上，扬子江药业从来没有丝毫放松，这也成为徐镜人做企业的终身信条。

扬子江药业的发展经历过三个阶段，第一阶段是1971年到1992年，是艰苦创业阶段；第二阶段是1993年到2011年，是实现跨越式发展的二次创业阶段；第三阶段是从2012年到现在的做大做强、迈向国际化的阶段。无论在哪个阶段，扬子江药业都坚定“做企业，质量是生命”的信念和“为父母制药。为亲人制药”的质量文化。

从数据上看，扬子江药业的质量之路一直走在同行前面。从上个世纪90年代初，扬子江药业就开始率先推行1992年版的国家GMP管理规定。2010年，在国家新版GMP颁布之后，全集团10多个公司、40多个生产车间在2013年底即全部获得通过，比国家规定期限提早了两年。

2008年，扬子江药业启动欧盟GMP认证，目前集团已经有4个车间、7个品种获得欧盟GMP证书。

据了解，集团目前正开展数个品种的FDA和欧盟认证，本次质量月，扬子江药业的主题即是“推进一致性评价与FDA项目”。

成立120多个QC小组提升质量

在提升药品质量上，扬子江药业一方面是对硬件进行提升。从上个世纪末开始，扬子江药业就开始重视对设备的投入，在生产、质量和研发的主要设备和检测仪器上，都开始启用国际一流技术装备。在有的剂型产品的生产线上，比如海吉公司的冻干粉针生产线，已经通过对设备等的大量投入使质量保证达到了国际一流水平。

3月26日上午8点多，在海吉公司的生产线上，可以看到开工前技术人员正认真、细致地进行每日生产前最后的检查工作。

“这条生产线一年完成的产值超过20亿元，但是高度自动化，加上最后包装工序的员工，整个生产线的员工大致80多人。”扬子江药业海吉公司总经理倪海华介绍。

除了投入硬件，扬子江药业还引入了国外最先进的软件系统，比如SAP的ERP系统，TraceWise 系统等。在质量管理上，相比这些软硬件的投入，组织人员开展QC小组活动以提高产品质量、参加行业和国际上的QC评比大赛就显得更为重要。

据了解，扬子江药业参加了医药行业QC小组评比的三种比赛：一个是每年6月或者7月由中国医药质量管理协会组织的医药行业QC小组发表大会，一个是每年9月由中国质量协会组织的所有行业的QC小组发表大会；另一个是由日本科学技术联盟、韩国标准化协会和中国台湾地区先锋品质学术研究基金会共同发起的国际质量管理小组大会，即ICQCC。在由中国医药质量管理协会组织的QC小组发表大会上，扬子江药业已经连续13年蝉联全国医药行业QC成果一等奖第一名。在ICQCC组织的活动上，扬子江药业2015年首次派出5个课题组参赛，即获得2金3铜；2016年，扬子江药业再次派出5个参赛小组，参加在泰国曼谷举行的第41届ICQCC大会，获得5个金奖；2017年，扬子江药业派出6个参赛小组，参加在菲律宾举办的第42届ICQCC大会，全部获得金奖。

这些活动不仅帮助扬子江药业在生产中提升质量，降本增效，提高了中国制造在国际上的声誉，还有力地激励了公司员工在产品质量上不断追求完美、不断拼搏进取的精神。

数据统计，自从扬子江药业开始大力推进QC小组活动以来，完成的QC项目超过1000个，陆续培训了100多名QC高级诊断师，获得的QC奖项一等奖总数超过800枚，取得大量质量改进和创新成果，目前公司成立的QC小组超过120个。