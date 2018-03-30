清明时节，该如何养生？

清明节又叫踏青节，在冬至后的第108天，是祭祖和扫墓的日子，与端午节、中秋节、春节并称为中国四大传统节日。清明这一天或前后几天经常下雨，故唐代杜牧有“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂”的著名诗句。清明时节为何雨纷纷？清明时节该如何养生？今天咱们从中医的角度来聊聊。

我国古代并没有礼拜概念，只有“问候”概念。问候的“候”其实是一个时间概念，在古代，一候就是五天，一年共有72候，记起来麻烦，于是乎有了“气候”。啥？气…候？没错，这个“气候”跟我们现代说的“气候”不是一个概念。这个气候的“气”在古代也是时间概念，三候为一气，也就是半个月，“二气为一节，三节为一时，四时为一岁”，故而有了后来的二十四节气，实际上是二十四气，十二节。

清明就是二十四节气之一，《岁时百问》中说：“万物生长此时，皆清洁而明净，故谓之清明。”如其所言，清明时节，此时已进入春季之末，地之清气上升迅速。《黄帝内经》言“地气上为云，天气下为雨”，地中清气迅速上升形成云，天地相交，天气下降形成雨，因此清明时节会阴雨连绵。再从《易经》的消息卦来看，此时对应为夬，《易经》“夬，决也。健而说，决而和。”夬，上兑下乾，兑为泽，乾为天，泽上于天，水都腾上天了，自然要降下来，所以清明时节雨纷纷，那也是理所当然之事，无足为怪。犹如《易经》乾卦彖辞云: “云行雨施，品物流形 ”，万物依此而生，一派天清地明之象。

清明时节，依 “五运六气”学说推算，属于主气二之气“少阴君火”阶段。《黄帝内经·四时刺逆从论》记载“少阴有余，病皮痹隐疹；不足病肺痹；滑则病肺风疝；涩则病积溲血。”

也就是说，这个节令，天人相应，人体的阳气随着自然界的阳气上升外透，对于内热较甚（少阴有余）的人，如果外受寒邪痹阻，阳气会雍滞于皮内，荨麻疹等皮肤病多发，甚至内热痹阻耗伤肺气，形成疝气；而对于素体阳气不足（少阴不足）的人，因为阳气上升外散过多，易导致肺气不足而形成特有的痹证，即各种以咳嗽、喘息为主要表现的呼吸系统疾病，甚者阳气耗散过多，血涩不行，导致内生积聚如肿瘤等疾患，还有可能出现尿血。

所以这个时节，我们养生要因人而异。对于阳热偏盛之人，应该顺应此时阳气上升之性，多运动，让阳气外散出去，避免肌表受凉导致阳气雍滞于内。而对于阳气不足之人，应该反其道而行之，避免过多的扰动阳气，从而减少阳气散于外。这里我们还要说说清明灸。顾名思义，清明灸，是在清明时节艾灸，中医认为艾叶的温性和自然界上升的阳气相合，此时艾灸，温补的作用更好，养生却病，事半功倍。但在这里要提醒大家，清明灸只适用于阳气较弱之人。

清明节又称“寒食节”，有些地方还保留着清明禁火吃冷食的习惯。笔者认为禁火是对的，此时风木阳气上升外散，遇火极容易形成风火相煽的燎原之势，所以应该小心火灾，特别是我们清明祭祖扫墓的时候尤需要注意这点。而冷食笔者并不赞同，清明时节阳气已从地中上升，人体脾胃的中土阳气处于相对较少、较弱的状态，如果还食以寒凉，岂不更加耗伤阳气？所以我们应该服用一些温热的食物，比如韭菜等性温的时令蔬菜。