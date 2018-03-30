北京580座公厕将改造升级

公厕正成为展示北京城市文明的一把尺子。记者昨日从市财政局和市城管委获悉，今年本市将斥资35亿元用于提升城市人居环境，包括实施“厕所革命”、架空线入地、背街小巷治理等。其中，580座各类公厕将完成升级改造，用上石墨烯取暖、真空排导、24小时热水、酒店式管理等诸多新技术和新服务。

逐步消灭三类以下公厕

“今年市城管委明确提出要实现‘厕所革命’，最主要的就是解决厕所脏臭、污水横流、粪尿处理不彻底等问题；街巷胡同、城乡结合部及农村等平房区公厕水平将得到提升，上千座设施简陋的三类以下公厕会逐步消灭。”市城管委相关负责人说，“今年全市将提升580座公厕的服务品质，到2020年，城市公厕等级达标率要达到100%。”

车水马龙的东华门大街，离故宫东城墙不过几百米的繁华之地，周边居民和游客想在街面上找到个公厕并不容易。近日，东华门大街66号旁尘封多年的一座公厕，终于迎来了几批维修设计的东城环卫工作人员。“改造后，这座公厕会有雕梁画柱的横梁，飞檐斗拱的屋檐，按照仿古设计的统一规划来修缮升级。”东城环卫服务中心基建科的小冯介绍，这里还将采用真空排导技术成为节水公厕，每次冲便用水不超过0.5升。

除了让闲置的一批公厕得到“重生”，今年东城还要对位于安定门、前门、东四等地区的108座公厕进行改造，提升服务“品质”。前门草厂地区29座三类公厕今年将对标五星级酒店公厕，将成为东城区的首批“星级公厕”。

“我们会对这29座星级公厕实行酒店式管理，由专人进行24小时随时保洁。”小冯说。

公厕科技含量提升

经过改造，东城的一类公厕将增加空调，实现24小时洗手热水，采用空气置换系统提高换气效率；二类公厕将全部增加24小时洗手热水。另外，东城一二三类公厕还将陆续用上石墨烯采暖技术。“公厕要是用地采暖会加速臭味的散发，常用的油汀电暖气供热能力又有限，所以我们今年跟有关部门合作，基本确定要在一二三类公厕启用石墨烯采暖技术，把采暖材料嵌入到天花板上，向下均匀辐射热能，这比传统电采暖至少节电30%以上。”

先装液再搅拌，随后均匀喷洒到地面和墙面上，全新的除臭作业将得到推广。每天早上8点前后，就在东城和平里北街与和平里东街西南交叉口的公厕内，手持喷枪的环卫工人都会开始除臭工作。进去后闻不到臭味，是今年东城54座三类公厕要实现的核心目标。“除臭液是我们自主研发的，喷洒后可以在10分钟内迅速降低异味，效果能持续24小时。”东城环卫服务中心副主任董宁说。今年东城的三类公厕还将全部提升为“三类+”标准，配备采用带反水弯的水封阻臭便器，并力争全部小便斗实现水冲。

电子地图配齐公厕信息

很快，在市民常用的百度、高德等电子地图中，将嵌入官方提供的准确公厕位置信息了。市城管委方面还介绍，今年本市将开展大规模的公厕普查，打造公厕电子地图信息，并共享到百度、高德等多家电子地图中。同时，本市还将利用社会资源和市场手段，根据市民需求促进公厕合理布局，弥补部分区域公厕数量和厕位不足的问题。

为了鼓励经营单位厕所对外开放，本市正在研究建立沿街经营场所厕所对外开放激励机制，鼓励商场、宾馆、饭店、餐馆、文化场所等经营企业承担社会责任，对外开放厕所，弥补公厕不足问题。

不仅如此，本市还将把公厕服务品质提升任务纳入市政府绩效管理，并组织专业部门、第三方机构、市民代表对公厕服务品质提升效果进行检查和验收。