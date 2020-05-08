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公厕能否 标配洗手液

杨玉龙

2020年05月08日08:21 来源：北京青年报

小公厕关系大民生。勤洗手、到人员密集地方戴口罩，这些是疫情期间市民进行自我保护的“金科玉律”。而且，光用水冲还远远不够，洗手时配合使用洗手液等才能达到清洁除菌的目的。近日，多位北京市民向媒体和12345市民服务热线反映，有些公厕因故障关闭，有些公厕缺少洗手液。市民呼吁，疫情期间公厕管理更应该注重细节。

公厕作为方便之地，卫生安全当是首位的。疫情期间让公众认识到了勤洗手的重要性，也因此，洗手设施与洗手液更凸显重要。根据北京市《公共厕所服务管理规范》，全市公厕按等级可分为一二三类。一类、二类公共厕所应免费提供长度约80厘米的卫生纸、洗手液等服务用品，若卫生纸、洗手液等用品缺失应及时补充。

从现实来看，据记者调查显示，在天坛、景山、颐和园等公园，公厕都能配备充足的洗手液，而有些公园则明显欠缺，有的配备了皂液器里面并没有洗手液，周身也是脏兮兮的，顶盖也不见了。由此可见，在洗手液配备方面，管理部门对此并没有引起高度重视。

笔者以为，公厕可以标配洗手液，而其中的关键还在于投入和管理方面。毕竟，为公共厕所配上洗手液既需要一定的支出，也需要增加一定的管理成本，但无论如何，这样的投入很有必要。

据报道，为如厕者提供洗手液，已成为广州各大公共厕所的标配。为避免洗手液滥用和交叉感染，还有一些创新性举措，如荔湾区荔枝湾涌公厕，洗手液容器采用感应式设计，使用者将手伸到容器下方，感应器会触发容器滴出洗手液，如厕者洗手时可减少手对按钮的接触。

公厕标配洗手液看似会增大投入，但从长远来看，这也并不会“亏本”。首先，能够增强个人及公共卫生安全；其次，也能够提升城市的形象与品位，提高人们的宜居感；另外，在防范新冠肺炎疫情尚未彻底结束的当下，更能够成为防范疫情的有效配置。故此，对于各地而言，为公厕标配上洗手液不妨重视起来，且付诸行动。

(责编：李轶群、许晓华)


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