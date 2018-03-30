受访专家： 中国医学科学院肿瘤医院肿瘤内科主任医师 杨 林

说起结肠癌，人们多半会想到便血。中国医学科学院肿瘤医院肿瘤内科主任医师杨林则提醒，除了便血，排便习惯和性状改变、腹部包块、急慢性肠梗阻、不明原因的发热和贫血等，都可能是结肠癌常见的信号，且不同部位的结肠癌，临床表现会有所不同：

1. 粪便带血或黏液：右半结肠癌出血量较小，且结肠的蠕动会使血液与粪便充分混合，导致肉眼观察不易看出，但隐血试验检查常为阳性；左半结肠癌易在粪便中肉眼观察到鲜血和黏液。

2. 大便习惯、性状改变：右半结肠癌表现为早期粪便稀薄、有脓血、排便次数增多，当癌肿继续增大可交替出现腹泻与便秘；左半结肠癌则多表现为排便困难，并可伴有排便不畅和里急后重。

3. 消化道症状：右半结肠肠腔大，癌肿多为溃疡型或菜花状生长，很少形成环状狭窄，不常发生梗阻。可表现为右下腹不适或隐痛，也可伴贫血、消瘦。而左半结肠肠腔细，癌肿常呈浸润性生长，易引起环状狭窄，出现腹部绞痛，伴腹胀、肠蠕动亢进、便秘和排气受阻等肠梗阻表现。

4. 腹部包块：部分患者可触摸到腹部包块，形状不规则，某些包块可随肠管有一定的活动度。

几类高危人群患结肠癌风险相对较高：近亲中有患结肠癌或者结肠息肉的；家族中有肿瘤遗传基因的；高龄人群；吸烟者、糖尿病及超重人群；患乳腺癌、子宫癌和卵巢癌的女性；来自血吸虫病流行地区和大城市的居民；长期患有炎症性肠病的患者；盆腔接受过放射线治疗的病人，等等。

以上高危人群更应重视结肠癌的预防。第一，要积极防治肠道疾病，规律锻炼身体，定期体检，及时治疗各种息肉、慢性肠炎、血吸虫病、慢性痢疾等。第二，应改进饮食习惯，合理安排三餐，多吃新鲜蔬果等含有丰富膳食纤维的食物；适当增加主食中粗杂粮的比例，不宜过细过精，以保持大便通畅，减少粪便中致癌物与结肠黏膜的接触时间；少吃高脂食物，特别是要控制动物性脂肪的摄入。第三，定期检查，有腹痛、便血、腹泻等肠道症状者，应进行大便隐血试验，如便潜血呈阳性，需进一步做直肠指检、纤维肠镜检查；大肠癌高发区的中老年人群（年龄在40岁以上），每年检查一次粪便隐血，阳性者要做全结肠镜检查；大肠腺瘤患者，电子结肠镜检查如发现多发腺瘤或大小达1厘米的腺瘤，应半年到一年查一次肠镜，若是单个小于0.5厘米的腺瘤可1~2年后复查结肠镜。（特约记者 谭 敏）