结肠癌发生与肠道菌群相关

科技日报讯 （记者毛黎）近日，以色列耶路撒冷希伯来大学的研究人员发现，某些种类的癌症与肠道微生物群内代谢物高水平相关。与此同时，肠道菌群与人们摄入某些细菌有关，这些细菌存在于富含抗氧化剂的食物如红茶和热可可中。因此他们建议，对于肠道癌症易感者，应注意饮食选择。

研究人员认为包括上述富含抗氧化剂食物带入人体的肠道菌群为突变基因提供了良好的生长环境，特别有利于结肠癌的发展。研究负责人、希伯来大学劳滕贝格免疫学和癌症研究中心伊农·本-尼里亚教授解释说，科学家开始越来越重视肠道微生物群对人体健康的影响，包括它们的积极作用以及助长疾病产生的消极作用。

病例统计发现，消化道的癌症2%发生在小肠，98%出现在结肠。如此奇异的结果导致研究人员将肠道菌群与癌症相关性作为其研究的重点。

研究人员将突变的p53蛋白引入了田鼠的肠道。在突变的p53蛋白沿着消化道到达小肠时，小肠会将突变的蛋白转变为更强的正常蛋白，成为“超级抑制剂”，在保护细胞方面比突变前更有效。相反，将突变蛋白引入结肠时，它将维持其致癌结构，促进突变基因的扩散和生长。

本-尼里亚表示，肠道细菌对突变的p53蛋白具有“双重人格”效应：让它们在结肠中促进癌症生长，在小肠中完全改变方向并攻击癌细胞。

为了进一步验证他们的理论观点，研究人员在将突变p53蛋白引入肠道之前，先使用抗生素杀死了结肠中的肠道菌群。结果是在没有菌群的情况下，突变p53蛋白无法形成癌症“狂潮”。

本-尼里亚说，他们惊讶地看到微生物群影响癌症突变的程度，在某些情况下完全改变了它们的本质。在未来，那些患结肠癌高风险人群可能需要更频繁地筛查其肠道菌群，并考虑如何调整他们的食物、抗氧化剂及其他。