自行艾灸祛湿致皮肤烫伤

春季气候潮湿，人体容易受到湿气侵害。近日，长沙市中心医院皮肤科接诊了多名自行艾灸祛湿而导致皮肤烫伤的患者。

前不久，36岁的吴女士网购了艾灸盒和艾条，根据商家提供的人体穴位图自行艾灸。10天艾灸下来，她发现腹部和后背的皮肤出现大片红肿，有些部位甚至开始脱皮，一沾水就感到刺痛。医生检查发现，吴女士的皮肤低温烫伤已非常严重，如果化脓感染则需要植皮治疗。

据该院皮肤科主任田立红主任医师介绍，从中医的角度来说，艾灸疗法具有通经活络、调理气血、祛湿暖宫的作用。但是，如果艾灸时方法不当，容易造成低温烫伤；低温烫伤初期，不处理或处理不当会导致创面感染进一步加重。

该院康复医学科主任陈立早主任医师提醒，艾灸对穴位、温度、时间的把握都有讲究，最好在专业医师的指导下进行。除了艾灸，春季日常祛湿还有更加简单安全的方法，主要是做到低盐饮食，选择当季的瓜果、蔬菜和豆类食物健脾养胃，保证充足的睡眠，让脾脏运化水湿和肾脏排水排毒的功能正常运行。