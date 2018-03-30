头晕、头痛、疲劳……除了喝醉酒，这些症状还可能出现在长期大量吃糖后。

美国《赫芬顿邮报》载文称，美国注册营养师吉姆·拉尔森博士表示，刚吃糖的时候，大脑欣快激素内啡肽的水平会升高，让人感觉良好。研究表明，糖带来的这种好处，只能维持30分钟，之后便消失殆尽。一旦血糖水平下降，人就容易变得暴躁、易怒和疲倦。这会让人陷入恶性循环，不断地想吃甜食。此外，糖分还会刺激睡眠“调节器”——血清素的产生，导致人昏昏欲睡。偶尔吃糖多了并无大碍，但如果经常过量吃糖就会影响健康。除了导致肥胖和增加罹患糖尿病和心脏病的风险，经常过量吃糖也会影响甚至改变大脑。

美国加州大学旧金山分校健康政策研究专家劳拉·施密特教授表示，经常大量吃糖容易导致上瘾。尽管目前对于“糖宿醉”尚无具体研究，但大量证据表明，吃糖上瘾者停止吃糖以后对糖的渴望所表现出的情况与醉酒症状十分相似。吃糖可以提高大脑中多巴胺水平，让人产生快感，时间一长，大脑就会认为可以减少多巴胺的分泌。而一旦外部糖源被切断（停止吃糖），就必然会导致对糖更强烈的渴望。

要避免吃糖的不利影响，应限制加糖食物的摄入，比如含糖饮料、甜点等。《美国居民膳食指南》建议，每天食糖摄入量应控制在每日饮食总热量的10%以内。（梦 韩 编译）