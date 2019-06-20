外出吃自助，做到“食不过量”有窍门
很多人外出就餐时会选择自助餐，但是吃自助餐容易有“吃够本”的思想，很容易吃多，造成消化不良、胃胀、胃痛等。而且很多人吃自助餐容易不顾饮食禁忌，冷热酸甜、生冷熟烫想吃就吃，这种吃法对健康有很大的影响。所以吃自助餐也要科学地吃，才能吃得健康舒心。
吃自助餐的进食顺序
饭前可以喝些汤或吃些水果 开吃之前，可以先喝一些热汤，这样有利于更畅通地进食，还能促进肠胃蠕动，促进唾液、胃液的分泌。如果吃自助餐全程都不沾汤水，等到感觉口渴了再喝汤、喝水，容易冲淡胃液，不利于消化。或者选择饭前先吃一些水果开胃。此外，进餐中间吃荤菜的时候也可以吃几块酸味水果解油腻。
蔬菜 喝完汤或者吃完水果，可以食用一些蔬菜。蔬菜水分多，维生素丰富，易被消化。蔬菜的膳食纤维能促进肠道蠕动，也不会给人强烈饱腹感而吃不下别的东西。
海鲜食品 吃完蔬菜之后，可以选择新鲜的金枪鱼、扇贝、虾、螃蟹等海鲜食品。选择时注意以新鲜为首要原则，而且适度地吃一点就好，以免增加肾脏负担。
肉类 吃完海鲜食物，接下来就可以吃自己喜欢的肉类了，牛排、羊排、鸡腿、烤翅、培根等都可以少量吃一些。因为这些食物热量较高，脂肪和蛋白质含量不低，食用后占的胃部空间大，不利于肠胃健康和热量控制，所以应浅尝辄止。
沙拉 吃完了油腻的肉类，可以选择一些水果或蔬菜沙拉来缓解一下，消除油腻感的同时也能促进消化。
主食 如果吃完沙拉之后还能吃得下主食，可以选择自己喜欢的意大利面、寿司、披萨等。
甜点及饮料 甜点是自助餐的尾声，可以选择少量蛋糕、冰淇淋作为饭后甜点。当然，选择水果也是可以的，有缓解饱腹感的作用。饮料根据自己的喜好，不一定在最后喝。
吃自助餐时需要注意的事项
量力而行 吃自助餐的时候要少吃高热量、不易消化的食物，也不要勉强自己“吃够本”。吃自助餐是为了享受美食，如果吃得太撑，损害了身体健康，就得不偿失了。
尽量远离碳酸饮料和小甜品 果汁和碳酸饮料，小蛋糕、冰淇淋等甜品，在吃自助餐的时候可以食用，但是要尽量少吃，否则容易造成热量摄入过多，增加身体负担。
勤拿少取 很多人在吃自助餐的时候会一次性拿很多不同种类的食物“堆”在桌子上，但是又无法及时吃完。有些食物拿过来放太久不但影响口感，对肠胃也不利，还有可能造成浪费，所以吃自助餐一定要勤拿少取。除此之外，每次拿餐时的走动，有利于缓解饱腹感。（吕怀智）
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