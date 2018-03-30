中医博士教你春夏之交如何养生

连日来，清远天气阴晴不定，忽冷忽热，潮湿的环境，容易让湿邪侵入人体，造成胃口不佳、身体困重不爽、头重如裹、关节肌肉酸重等症状，对于各类关节疾病患者，如风湿性关节炎患者，更应引起足够重视。清远市人民医院中医科蔡松穆表示，相比往年，今年湿气没有那么重，反而有一点干燥，在春夏之交，面对突变的天气，市民要注重养生，调理好身子。

蔡松穆介绍说，湿气，五行属土，湿重易致脾胃运化不利。脾胃运化不利，则易有食欲不振、腹胀满、纳差，口淡，不思食，甚则大便或溏或结、身重、疲惫乏力等症状。由于人体排湿由肺、脾、肾三个藏主管，所以排湿过程，并非简单用一种方式可以处理一切湿气，需要因人、天时、所处环境等因素变化而作各种调整。

他分析说，根据中医五运六气理论，2018年，岁次戊戌。戊癸化火，戊年火运太过；辰戌之岁上见太阳寒水，太阳本寒标热，戌年寒水正化。是以2018年，火运终岁，寒水之气漫天，一派寒热错杂之年，多见心脑血管、肺系等疾患。南粤之地，地处东南，份属巽位。巽，厥阴风木。巽离相邻；离，火之属；南粤之地常见风火相煽，因此广东人喜饮凉茶等，以熄风火。

2018年3月下旬至5月下旬，二之气，客气为阳明燥金，客运少宫，今年应无明显湿气过重之患。由于2018年岁次戊戌，以及二之气主气为少阴君火，客气阳明燥金，此时期除应注司天与主运外，尚需注意客气客运燥金剋伐风木所致肝胆或情志方面疾病。

蔡松穆表示，金之气为次寒，今年3月21日春分至5月21日小满之间，多有寒变之机。春分至小满，养生之法除注意寒热肆虐外，尚需注意燥气为患。

“养生，日常生活中开始。饮食、作息、运动、情绪，都是养生需要考虑的面向。”在他看来，养生不外乎中正平和这个原则。饮食，除了均衡外，还需考虑味道、寒热的均衡，所以不可口味过重，或是偏于单一口味，同时也不可过食寒或热的食物。作息，需要随着季节、气候变化而有所调整，并非一年四季都是固定时间睡觉、起床。运动，中医则是要求微微出汗，不喜大汗淋漓。而情绪变化，是人的正常表现，但不能喜怒无常、或沉溺、留恋情绪中无法自拔，以上是为养生基本原则。

专家档案

蔡松穆，北京中医药大学中医诊断学博士。擅长以脏腑辨证、五运六气理论、子午流注理论等诊断、针药治疗临床各科常见疾病，如妇科经带胎产，儿科感冒咳嗽，内科肠胃消化、失眠、身体疼痛、皮肤科各种疹及过敏等疾病，善于使用针灸治疗各式疼痛，同时配合各式养生，如食疗、导引、气功等，帮助患者恢复健康。

■相关链接

基于以上等因素，为有助于顺利过渡春分至小满这段时期，蔡松穆还给市民推荐了一些饮食单，以作为平时养生保健用，他表示，于春分至小满之间，如需更进一步使用中药调理，请就近咨询中医师，以便量身定制相应养生保健方案。

生姜黑豆玫瑰饮

组成：生姜10g 黑豆（小紧，黑皮绿仁，佳；余不堪用）10-20g 玫瑰花苞2-3颗

做法：上药加水1.5升浸泡半小时以上，煮滚后，小火10-15分钟，熄火后放入捏碎玫瑰花苞，去渣放凉代茶饮。

功效：生姜，发散兼暖中焦脾胃，运水湿。黑豆，滋阴降火祛湿补肾。玫瑰花，疏肝和胃暖中。生姜黑豆饮，共济温中散寒，疏肝和胃，滋阴降火祛湿补肾之效。

适应症：夜不寐，时欲呕，闷闷不乐。

百合桂圆扁豆饮

组成：百合30g 桂圆10g 扁豆50克

做法：上药白扁豆加水0.5升，浸泡4小时以上微发芽，再入余药，再加水至1.5升，浸泡半小时以上。煮滚后，小火15-30分钟，去渣放凉后代茶饮。

功效：百合，清心润肺。桂圆，补益心脾。白扁豆，健脾利水；发芽，生发之机。

适应症：心烦，干咳，不寐，身重，不欲食。

莲子银耳山药粥

组成：莲子15g 银耳10g 鲜山药50g

做法：莲子清洗干净后，水浸泡过夜；银耳清洗干净后，浸泡发散。鲜山药洗净后，不去皮，切片切块备用。将上药混合后，加水至3-5升，煮滚后，小火30分钟至莲子软烂，放凉后当甜品使用。

功效：莲子，补益心脾；银耳，凉润心肺；鲜山药，补益脾肾，运水湿。莲子浸泡过夜，些许甜味出现。加糖易增湿重。如怕寒者，可入生姜10g一起炖煮。

适应症：烦躁、干咳、不寐，不欲食，大便软溏。

（何京鸿 彭可明 刘秋宜）