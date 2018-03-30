杨清：重视子宫内膜异位症 早发现早诊断早治疗

近日，由北京协和医学院公共卫生学院、北京医卫健康公益基金会主办，拜耳医药保健有限公司支持的“中国妇科发展论坛”在人民日报社人民网1号演播厅举办。全国各地200多位妇科专家齐聚论坛，共同推动“全国妇幼全生命周期卫生健康服务促进项目”开展。中国医科大学附属盛京医院副院长、妇科主任杨清在接受记者采访时表示，女性要重视子宫内膜异位症，早发现早诊断早治疗。

中国医科大学附属盛京医院副院长、妇科主任杨清

杨清介绍，子宫内膜异位症也叫内异症，实际上是子宫腔内的内膜异位到了子宫以外的部位，这是一种女性的常见病。随着子宫内膜异位到子宫以外的部位，女性月经周期会产生一定的变化，导致育龄期的妇女出现痛经以及痛经间接性加重等问题，最后导致盆腔的炎症反应，甚至带来不孕，也有可能导致出现子宫内膜异位囊肿。

杨清表示，子宫内膜异位症会随着女性性周期的变化，多发生在育龄期的妇女，目前对该疾病的认识和诊断，往往从女性的痛经入手并加以辨别。但是从女性痛经到医生诊断出患者得了子宫内膜异位症，中间要经过很多年的过程，所以这个疾病的早期发现、早期诊断、早期治疗是一件非常有意义的事情。杨清提醒广大女性，从11至13岁女性的第一次初潮，也就是第一次月经来潮以后，就应该关注自己身体的变化，比如说出现痛经，随着月经期有腹痛的现象就应该引起注意。痛经是子宫内膜异位症的一个信号，从某种程度上说，在痛经还没有被诊断为子宫内膜异位症之前，女性也不能一味放任这种症状的存在，一定要进行对症的治疗，甚至在医生的诊断下使用一些止痛药。

杨清介绍，目前医学普遍认可子宫内膜异位症的病因是经血逆流种植，患病女性在月经期的时候会有经血逆流，经输卵管逆流到盆腔内产生病变，同时患病女性肌体局部雌激素的增高，雌激素敏感性加强，又有孕激素的拮抗，孕激素的活性受到抑制，另外还有炎症的反应，几方面共同造成子宫内膜异位症不断地生长。“因此这个疾病的治疗应该从疾病的发生为主，比如说她有子宫内膜异位囊肿的存在，就要把病灶拿掉，拿掉之后，后续的疾病管理因为和激素、女性的性周期有关，可以使用一些药物，针对性减少雌激素的活性，提高孕激素的活性，拮抗雌激素，减少子宫炎症反应。”杨清说。

杨清表示，子宫内膜异位症的短期内治疗，一般推荐使用GRH的制剂来截断雌激素；同时，子宫内膜异位症的复发率非常高，需要进行长期管理，女性可以长期使用口服避孕药，控制子宫内膜异位症的发病原因，让该疾病对人体的危害达到最小的状态。杨清最后补充说，当女性进入围绝经期，随着激素水平的下降，这种疾病逐渐也就终止了，因为病因激素依赖的条件已经不存在了。

杨清表示，子宫内膜异位症的药物治疗，多国指南推荐地诺孕素，COC,NSAIDs为一线治疗，GnRH-a缓解内异症效果显著在国内应用广泛，但不适合长期使用，药物治疗中为二线推荐。地诺孕素是唯一针对内异症经过系统性临床前及临床开发的治疗内异症的药物，缓解症状效果确切，且长期使用副反应少，大大降低内异症复发率，真正满足了内异症需要长期管理的需求。