王建六：医务人员要向育龄女性做好避孕药科普

近日，由北京协和医学院公共卫生学院、北京医卫健康公益基金会主办，拜耳医药保健有限公司支持的“中国妇科发展论坛”在人民日报社人民网1号演播厅举办。全国各地200多位妇科专家齐聚论坛，共同推动“全国妇幼全生命周期卫生健康服务促进项目”开展。论坛上，针对中国育龄女性避孕药使用率低的问题，北京大学人民医院副院长、妇产科主任王建六建议医务人员要转变对避孕药的观念，向育龄女性做好避孕药科普，让育龄女性放心地使用避孕药。

北京大学人民医院副院长、妇产科主任王建六

王建六介绍，复方口服避孕药在欧美国家的使用已经非常广泛，根据有关的研究调查发现，在欧美国家育龄女性口服避孕药的使用率大概在30-50%，而中国不到2%，差距非常大。王建六进一步介绍了中国育龄女性不使用避孕药的原因，他说：“有学者对中国育龄女性避孕药使用率低的情况进行了研究，发现主要由两个方面的原因导致：一个方面是女性担心避孕药有副作用，比如口服避孕药会不会发胖等；另一方面是女性担心避孕药是激素，服用激素之后可能会有患肿瘤的风险。”

王建六认为，造成女性产生上述两个方面的担忧，主要是我国医务人员对避孕药的观念没有更新和调整，也没有及时地向育龄女性传达正确的观念。“比如说女性对使用避孕药非常担忧，担忧身材会发胖等。实际上现在口服避孕药应用的激素剂量非常小，孕激素的类型也在进展和更新，并不会引起发胖，大部分副作用的发生率也比较低，可以放心使用。同时，避孕药里面主要的药物是孕激素和少量的雌激素，雌激素和部分肿瘤的发生是有关系的，但避孕药中雌激素的剂量不会造成肿瘤的发生。”王建六说。针对中国育龄女性避孕药使用率低的问题，王建六建议医务人员首先要转变对避孕药的观念，然后向育龄女性做好避孕药科普，让育龄女性放心地去使用避孕药。

“应该说育龄女性使用口服避孕药是一个非常好的安全保障。”王建六称，女性长期使用复方口服避孕药可以降低患癌风险。2018年，国际权威肿瘤杂志发表了美国对避孕药的研究报告，该研究经过十多年对20万育龄女性的跟踪调查，发现女性使用口服避孕药时间越长，比如说十年以上，可以显著降低卵巢癌和子宫内膜癌的发病风险。这个研究结论在医学界引起了非常大的轰动，因为它是一个大宗病例近20万人群长时间的观察，研究得出的结论证明了口服避孕药不但不会引起肿瘤的发生，还会降低卵巢癌和内膜癌的发生风险，这可以很好地消除女性对使用口服避孕药的担忧和疑虑。