很多人在焦虑、无聊时，会无意识地咬指甲。美国梅奥诊所专家称，老咬指甲可能会使细菌、真菌进入人体，增加患感冒或流感的可能性。近日，美国《读者文摘》杂志总结了咬指甲的诸多害处。

1.肠道感染。指甲下面细菌多，潜伏在指甲下面最常见的病原体是葡萄球菌、链球菌、棒状杆菌和癣菌。土耳其安卡拉大学的研究者发现，咬指甲的人唾液中含有的大肠杆菌数量是不咬指甲者的3倍。

2.导致感冒。尽管被病毒感染的风险因素包括免疫功能减弱或接触病人，但只要让双手远离嘴，就可以显著降低感染几率。

3.伤害牙齿。美国牙科学会研究发现，咬指甲会造成前牙裂开、破碎或磨损，并有可能导致牙龈疼痛和牙龈组织损伤。

4.手指被感染。咬指甲会把细菌从手转移到嘴里，也可能造成细菌和真菌进入手的破损处，造成慢性甲沟炎。若咬指甲咬得太深并伤害了甲板，会阻碍指甲正常生长，导致指甲内嵌或留下疤痕。▲ （萧忠彦）