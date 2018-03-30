冯力民教授：子宫内膜增生不可怕 女性应尽早就诊治疗

近日，由北京协和医学院公共卫生学院、北京医卫健康公益基金会主办，拜耳医药保健有限公司支持的“中国妇科发展论坛”在人民日报社人民网1号演播厅举办。全国各地200多位妇科专家齐聚论坛，共同推动“全国妇幼全生命周期卫生健康服务促进项目”开展。记者就女性健康话题采访了首都医科大学附属北京天坛医院妇产科主任冯力民。

首都医科大学附属北京天坛医院妇产科主任冯力民

冯力民详细介绍了子宫内膜增生。她表示，子宫内膜在雌孕激素的作用下呈周期性的变化，外在表现则为女性的月经；子宫内膜是女性孕育下一代的温床，它依靠良好分泌状态来维持其正常功能，它的腺体和间质的构成比例是相对固定的，才能保持一个正常的分泌状态，从而为下一代的孕育提供一个很好的基础；如果腺体和间质的比例改变了，会显示出异常的增生，带来的症状即异常子宫出血，医学上称为子宫内膜增生症。

冯力民称，根据最新的RCOG子宫内膜增生指南，子宫内膜增生症分为不伴不典型增生和伴有不典型增生两种类型，区别两种类型的关键在于有无细胞的不典型增生。对这两种子宫内膜增生类型，医生采取的治疗方式完全不一样，病人吃的药物、接受的手术方式也不一样。

她强调，任何年龄阶段的女性一旦发生异常子宫出血，均应尽早去医院就诊，明确病因。而需要特别提醒的是，围绝经期女性月经异常、子宫内膜增生、子宫内膜癌的发病率均会增高，此年龄阶段的女性如发生异常子宫出血，不可默认为这是围绝经期月经紊乱，是正常现象，而应该积极主动就诊，尽早明确是否是子宫内膜增生症，并接受针对性治疗。

“如确诊为子宫内膜增生症，对于不伴不典型的子宫内膜增生，RCOG指南推荐曼月乐为一线治疗选择。”冯力民介绍，大量临床研究证明，曼月乐对子宫内膜逆转率高于口服高效孕激素且更少全身性的副作用，这是一种在宫腔内每天缓释孕激素的宫内节育器，放置后可以对子宫内膜增生症予以长期的管理控制，同时不妨碍内膜病理随访。对于不典型子宫内膜增生症，国内外指南一致认为如无保留子宫的需求，应予以子宫切除术，如有保留子宫的需求，RCOG指南推荐曼月乐作为一线治疗选择。

冯力民最后指出，近年来，如果患者确无生育需求，有越来越多的妇科专家开始尝试同时使用子宫内膜消融术与曼月乐的共同治疗方案，取得了良好的临床疗效，虽然该方案目前尚缺乏大量的临床研究数据，但不失为一个值得探讨的研究方向。