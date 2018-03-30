多方携手共促妇幼全生命周期卫生健康服务发展

近日，由北京协和医学院公共卫生学院、北京医卫健康公益基金会共同主办，拜耳医药保健有限公司支持的2018中国妇科发展论坛在京举行。会上以共建妇幼全生命周期卫生健康服务公益促进平台为契机，分享了中国妇女的生殖健康全周期管理、妇科肿瘤发展现状等多项的最新学术进展，探讨妇幼全生命周期卫生健康系统化建设，以此推动女性健康事业不断发展。

女性健康是全民健康的重要基石。哈佛医学院人群医学系教授马晶指出，中国政府将妇女儿童健康发展作为国家经济社会发展重大战略和重大任务。针对妇女面临的主要健康问题，应加强妇幼全生命周期卫生健康服务多学科、多领域合作。

北京协和医学院公共卫生学院院长刘远立教授呼吁，社会各界力量应共同关注、支持全生命周期妇女健康服务事业发展。北京医卫健康公益基金会理事长方傅根则表示，在拜耳等爱心企业全力支持下，调动全社会积极性和创造性，开展一系列妇幼全生命周期系统化建设活动。”

拜耳处方药事业部副总裁周晓兰表示，自健康中国2030规划纲要出台以来，女性健康越来越成为国家关注的焦点问题。拜耳致力于女性健康发展，积极促进众多女性疾病的防治，在药物研发之外还持续助力中国妇产科的教育和发展。2018年，拜耳承诺将继续搭建学术交流平台，以更好地保护广大女性全生命周期的生殖健康，帮助中国女性患者更好地规划其生活及职业发展。

中国疾控中心慢病中心主任吴静指出，当前形势下，该项目的出现十分“解渴”，中心也将结合自身优势给予大力支持，共同推进女性健康公共卫生服务发展。”在此背景下，相信多方合力，将共同为提升全国妇幼全生命周期卫生健康服务管理能力与水平做出巨大贡献，惠及更多女性群体。

本次论坛是全国妇幼全生命周期卫生健康服务促进项目的一部分。会上，众多中外专家介绍了中国妇幼全生命周期卫生健康服务和管理、复方口服避孕药与妇科肿瘤的研究现状等多项学术进展和临床案例研究结果，并指出异常子宫出血、多囊卵巢综合征等严重影响女性全生命周期的生活质量与健康状态，应当予以足够重视。